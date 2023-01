Vettel: Fernandóval sosem volt közöttünk kémia

Sebastian Vettel 2008-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, és sok nagy csatát vívott Fernando Alonsóval, különösen 2010-ben és 2012-ben, amikor a bajnoki címért küzdöttek. A németet mst a Beyond The Grid podcastben kérdezték arról, hogyan emlékszik vissza arra az időszakra.

„Csodálom Fernandót, mint versenyzőt. Talán ellene volt a legnehezebb harcolni, különösen az első években. Szoros csatákat vívtunk a bajnoki címért, különösen 2012-ben, ami még mindig az egyik kedvenc pillanatom a pályafutásomból“ - mondta Vettel.

A négyszeres világbajnok már többször is elmondta, az egyik legerősebb riválisának tartja a spanyolt. „Szerintem hatalmas tehetséggel, hihetetlen elszántsággal és nagyszerű versenyzői ösztönökkel rendelkezik, ezekből pedig semmit sem vesztett az idő múlásával“ - folytatta a német.

„Nagyszerű versenyző, talán az egyik legkeményebb, akivel valaha is találkoztam. Sosem hátrál meg, de nagyon tisztelettudó, amikor a kerék a kerék elleni versenyzésről van szó. Élveztem a csatákat ellene“ - tette hozzá Vettel, aki azt is elmondta, hogy a pályán kívül sosem találták meg igazán az összhangot.

„Nem igazán ismerem, mint embert. Nem mondanám, hogy nem jövünk ki egymással, mert kölcsönös a tisztelet, de nem hiszem, hogy valaha is találkoztunk volna a Forma-1-en kívül, nem töltöttünk el közösen időt, vagy beszélgettünk a versenyzésen kívül“ - ismerte el Vettel.

„Valószínűleg azért nem a legjobb a kapcsolatunk, mert egyszerűen nem ismerjük olyan jól egymást. Talán nem volt meg az a pillanat, ami nekem megvolt Lewisszal és összehozott minket. Talán Fernandóval túlságosan különbözőek vagyunk“ - vélekedett a német.

„A versenyzés a közös szenvedélyünk, de ennyi év alatt sem történt meg, hogy megismerkedtünk volna egymással. Valószínűleg ez mindig egy olyan kapcsolat lesz, mint amilyen az iskolában vagy a munkahelyen kialakul. Tiszteleted a másikat, de nem igazán ismered“ - mondta az Aston Martintól visszavonuló pilóta.

„Persze, vannak közös nézeteink, de sosem volt meg közöttünk a kémia, hogy belemerüljünk egy-egy beszélgetésbe. Annak ellenére tehát, hogy ugyanaz a nagy szenvedélyünk, nagyon különbözőek vagyunk“ - zárta Vettel.

