Vettel: ez a pálya olyan, mint „Szuzuka falakkal”

A dzsiddai aszfaltcsík látszólag egyáltalán nem kedvezett a silverstone-i gárda autójának, amit mi sem támaszt alá jobban, hogy az időmérőn csak a Haas pilótáit tudták legyőzni, így csupán a 17. és 18. helyről várhatták a rajtot.

A versenyen azonban egy ideig remekül haladtak, Vettel például a korai káoszt kihasználva pontszerző helyen is haladt, végül azonban más autók áldozatává vált. Először Juki Cunodával találkozott össze, majd pedig korábbi csapattársa, Kimi Räikkönen nézett el egy manővert, és a német mindkettőnek megitta a levét.

A futam után meg is kérdezték tőle, hogy mit gondol az utóbbi csörtéről. „Nem tudom, hová akart menni. Meglepődtem rajta, mert én voltam belül, enyém volt a kanyar, amely ráadásul balra fordul, tehát nem tudom, merre akart menni. A rajtoknál is láthattuk, hogy nagyon szűk ott a pálya, és nem fér el két kocsi.”

Később még elmondta, hogy nem beszélt Räikkönennel az esetről. Ez egyébként idén már nem az első összeakadása volt a két világbajnoknak, hiszen Ausztriában is találkoztak egymással, és akkor is egy igen furcsa, szinte már érthetetlen manőver következtében ütköztek össze.

A futamával kapcsolatban pedig Vettel kifejtette, hogy ő minden tőle telhetőt megtett, de egyszerűen a kezdeti szerencséje után fordult a helyzete. „Szerintem megtettük, amit lehetett, igazából remekül csináltuk. 17.-ként indultam, és aztán a top tízbe kerültem.”

„Még a két Ferrari elé is bekerültem, ami nem rossz, ha megnézzük, hogy ők honnan indultak. Carlos persze a sor végén volt többnyire, de mi mindent megtettünk, tiszta levegőben tudtam autózni, egyszerűen viszont nem volt meg a tempónk és az egyenesbeli sebességünk. Igazából nem tartoztunk oda.”

„Juki tehát gyorsabb volt nálam, és a következő tíz körben amúgy is megelőzött volna, utána viszont elfékezte, én visszavágtam belülre, elöl voltam, majd összeértünk, ezzel pedig vége is lett a futamomnak. Nagy kár érte, mert talán tudtunk volna menteni egy pontot.”

A hétvége előtt egyébként sokan féltek attól, hogy a futam káoszba fulladhat, és ez nagyrészt be is igazolódott, hiszen több piros zászló, biztonsági autó és virtuális biztonsági autó is volt. Vettelnek maga a pálya tetszik, de azt azért ő is elmondta, hogy szinte kódolva van a szaúdi vonalvezetésbe az ilyesmi.

„Azért jöttek a piros zászlók, mert nincs hely. Szerintem izgalmas a pálya, mert sok rajta a gyors kanyar, de nem is tudom, mi nagyrészt a saját képességeinkre hagyatkozunk és a szerencsére, ha valami rosszul sül el.”

„Nem kell sok a bajhoz, és sokszor nem lehet látni semmit, miközben mész körbe. Volt néhány necces szituáció. Szuzuka egy elképesztő pálya például, de nem tennél köré falakat. Itt viszont lényegében ezt csinálták. Kihívásokkal teli, de felesleges, hogy ilyen sokáig megyünk vakon” – zárta gondolatát a négyszeres világbajnok.

