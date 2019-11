Vettel és Leclerc sem alkalmas „vízhordónak” a Ferrarinál?

A Forma-1 történetében számtalan példa van arra, hogy amikor két erősebb pilóta dolgozott egymás mellett, az komoly gondokat okoz. Ez különösen igaz, ha a karakterek nagyon különböznek egymástól, és mindent annak rendelnek alá, hogy győzzenek. A Ferrari nem véletlenül alkalmazott rendre olyan pilótákat Michael Schumacher mellett, akik ebből a szempontból jól kezelhetőek voltak.

A McLaren kétszer is megízlelhette, hogy milyen, amikor két olyan pilótát kell kezelniük, akik ebből a szempontból nagyon problémásak. Ayrton Senna és Alain Prost duója mindenen túltett, de Fernando Alonso és Lewis Hamilton duója is igencsak feladta a leckét a vezetőségnek, még Ron Dennisnek is, akit minden idők egyik legjobb és legkeményebb főnökének tartottak.

A Mercedes korábbi párosa is ide sorolható Rosberggel és Hamiltonnal. A német és a brit között a végére már nagyon elmérgesedett a viszony, és kisebb csoda, hogy nem volt közöttük sokkal több incidens és konfliktus a pályán.

Talán egy nap sokkal többet is meg fogunk tudni arról, hogy igazán mi zajlott Nico és Lewis között, különösen 2016-ban. Személy szerint nagyon érdekelne a történet, de ezeket csak a legritkább esetben ismerhetjük meg, és nem is a teljes sztorit.

A Ferrari idén már a Vettel-Leclerc párossal versenyez. A német jól tudhatta, hogy Kimi Räikkönen elküldésével igencsak meg fog változni az élete Maranellóban, mert a monacói pokolian gyors, és sokkal agresszívebb, mint azt bárki is gondolta volna.

Charles-ban hatalmas hőfokon ég a tűz, addig Sebastian más karakter, és mintha küszködne a nyomással. A nyomás már duplán nyomja a vállait, mivel 2015 óta versenyez a Ferrarinál, de még nem nyert címet, másrészt Leclerc előtte fejezheti be a bajnokságot, már az első közös évükben.

Vettel a sajtóban is sok kritikát kap, ami ugyancsak plusz nyomást jelent, így talán soha ezelőtt nem volt ilyen nehéz helyzetben, mint most. A szerződése 2020 év végéig szól, és jelenleg már bármilyen forgatókönyvet is el tudok képzelni az ő helyzetét illetően, szóval várjuk ki az év végét.

Egy biztos, ez a duó egyre nehezebben lesz kezelhető, bárki is legyen a csapatfőnök, vagy bármilyen döntés is szülessen Maranellón belül. Még az sem lepne meg, ha adott esetben a Ferrari azt mondaná, aki nem tartja be a szabályokat, annak mennie kell. Márpedig eljöhet ez a pont, de tekintve Leclerc tehetségét, korát és azt, hogy milyen dinamikát ad a csapatnak, óriási hiba lenne megválni tőle.

2020-ban azonban ott lehet a nagy esély Vettel és Leclerc számára a ferraris címre, de csak az egyikük nyerhet, és ezt jól tudják. A Ferrari részéről pedig hatalmas kockáztatás lenne, ha nem húzná meg a határvonalat, mert úgy tűnik, erre van szükség.

Bonyolult és nehéz a helyzet, mert Seb és Charles esetében sem látom azt, hogy képesek lennének a „vízhordásra”. Minimális esélyt sem látok arra, hogy ha ezt el is fogadják, mindezt betartanák. Egyrészt Vettelnek ez lehetne az egyik utolsó sansza, addig Leclerc fiatal versenyzőként rekordokat írhatna, és már a harmadik idényében bajnok lehetne a Ferrarival.

Amit lehetséges forgatókönyvnek tartok, azaz, hogy részben küzdhessenek szabadon egymás ellen, és csak akkor előzhetik meg egymást, ha a másik egyértelműen gyorsabb vagy arra utasítást nem kap. Máskülönben a cím érdekében be kell állniuk egymás mögé. Egyik forgatókönyv sem ideális, de ez az ára annak, ha két ilyen versenyződ van...