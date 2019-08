Vettel és Leclerc is nagyon várja már a Magyar Nagydíjat

A Ferrari idén még mindig nem nyert futamot a Forma-1-ben, ellenben a Mercedesszel, mely két nagydíj kivételével nyerő volt. Azokon a futamokon Max Verstappen és a Red Bull-Honda volt a győztes. De talán ezen a hétvégén megszakad a nagy negatív széria, hiszen az olaszok már több versenyen is nyerhettek volna, de mindig közbejött valami.

A legutóbbi nagydíj egy kiváló példa lehet erre, ahol a megbízhatósággal is gondjuk volt, de Mattia Binotto csapatfőnök elárulta, hogy már úton van a megoldás és új aerodinamikai frissítések kerülnek fel az autóra. Sebastian Vettel, aki az elmúlt vásárnap a 20. helyről lett második, egy igen érdekes hétvégére számít az SF90 volánja mögött.

„Ha van olyan pálya, mely a modern Forma-1-ben teszteli a pilótát, akkor ez a Hungaroring.” - jelentette ki Vettel, aki egy második hellyel hangolt a Magyar Nagydíjra és a Hungaroringre, mely mindig kedves számára, hiszen nagyon sokan szurkolnak neki, és ez minden bizonnyal idén sem lesz másképp, hiába nagy a hátrányuk a bajnokságban.

„Ez egy gyors tempójú pálya, ahol nincsenek hosszú egyenesek, tehát alapvetően mindig a kormánykerékkel kell dolgoznod. Szóval ez egy fizikailag nagyon is igénybe vevő pálya. Figyelembe véve azt, hogy milyen évszakban érkezünk meg a pályára, általában forr a levegő, ami határozottan nem segít.”.

„A pálya még a száraz idő esetében is nagyon poros, különösen a hétvége kezdetén, ami a folytatásban nem javul olyan sokat, hiszen a szél és a többi dolog visszahozzák a port, amit az autók azelőtt lezavartak. Ez pedig azt jelenti, hogy súlyosan megbűnhődsz, ha elhagyod az ideális ívet, vagy hibát követsz el, mert időt veszítesz, és a többi pilóta pedig csak várja a lehetőséget, hogy mindezt kihasználják. A legfontosabb kanyar az 1-es és a 14-es. Az első kanyarban bizonyos kockázatot is kell venned a lehetséges előzések érdekében, még akkor is, ha az egyenes nem túl hosszú, ahonnan érkezel. És a 14-es kanyarban sem könnyű egy sikeres manővert végrehajtani.”

Leclerc, aki egy kiesést tudhat a neve mellett a legutóbbi nagydíjról, igyekezne javítani a hétvégén: „A Hungaroring minden bizonnyal az egyik legtechnikásabb pálya a naptárban. Bizonyos szempontból egy gokartpályára emlékeztet, amikor az egyik kanyar szinte megszakítás nélkül követi a másikat. És ebben a helyzetben gyakran nincs időd gondolkodni. Ezen a pályán azt mondhatjuk, nincsenek olyan részek, ahol pihenhetsz.”

„Személy szerint szeretem ezt, mert itt soha nem könnyű versenyképesnek lenni. Az időmérő edzésen különösen nehéz összerakni egy tökéletes kört, mert minden nagyon bonyolult, hiszen folyamatosan nyomnod kell, de arra is ügyelned kell, hogy vigyázz a gumikra, hogy azokat az utolsó etapban felhasználd.”

