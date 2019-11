Vettel és Hamilton is támogatja a Forma-1 környezetvédelmi törekvéseit

Kedden a Forma-1 egy komolyabb fenntarthatósági csomagot jelent be, melyben a jelenlegi hibrid motorok sokszor figyelmen kívül hagyott hatékonyságára hívnák fel a figyelmet, illetve arra, hogy 2021-től igyekeznek áttérni a szintetikus üzemanyagokra. Sebastian Vettel lapunknak elmondta, a sportágnak ki kellene használnia azt, hogy ekkora hatással vannak az emberekre.

„A Forma-1 világszerte ismert sport, és egy világszerte működő platform. Minden rendelkezésünkre álló adatot figyelembe véve, egyszerűen nem nézhetjük tétlenül, ami a világban történik, hülyeség lenne. Teljesen rendben van, hogy a mi véleményünket is kikérik ezekről a dolgokról, mert rengetegen követik az F1-et, rengeteg embert inspirálunk, és sokkal több energiát kellene a jövőbeli dolgainkra fókuszálni.”

„Aki fekete-fehérben gondolkozik, az azt látja, hogy amit teszünk, az árt a környezetnek, mert égetjük az üzemanyagot egész évben. De a Forma-1-nek megvan a lehetősége arra, hogy új technológiákat, meg ilyeneket fejlesszen, ami segít minket, és segíteni fogja a jövő közúti közlekedését is.”

Vettel szerint a szintetikus üzemanyagok a megfelelő irány: „Jelenleg nagyon hatékony motorjaink vannak, de kérdéses, hogy ebből mennyit fogunk viszontlátni az utakon. Összességében úgy vélem, hogy a Forma-1-nek van felelőssége, sőt, mindannyiunknak külön-külön van felelősségünk ebben a kérdésben, példát kellene statuálnunk, és ezért érzem úgy, hogy sokkal többet is tehetnénk.”

„Nekünk kellene az elsőnek lenni, akik nem csak teljesítmény terén tesszük a legmagasabbra a lécet, nem csak a vázak, a verseny minősége, a szórakoztatás terén, hanem az előre való gondolkodásban, a bolygó jövőjéért való cselekedetekben, a sportág jövőjére vonatkozó tervekben, mindenben. Szerintem ez az egész összefügg valahol.”

„Részemről inkább most vezetném be őket, mint holnap, miért is ne? Lehetséges lenne. A motorjaink elbírnák, meg tudjuk csinálni. Megvan hozzá a személyi alapanyagunk is. Persze, nem lenne könnyű, komoly kihívás lenne, de plusz ötven lóerőt sem könnyű találni, ráadásul az emberek készen állnak arra, hogy ebbe fektessék a pénzüket, szóval nem kéne visszafogni magunkat. Ha ránézünk az autókra, szerintem lehetnének sokkal nagyobb hatással is a közúti autókra, legalábbis a technológiáink alapján.”

Vettel szerint a versenyek szervezőinek a szemétre is külön oda kellene figyelnie, amely elem a Forma-1 új kezdeményezésében is helyet kapott:

„A kocsiktól eltekintve, úgy gondolom, rengeteg embert kivonzunk a pályákra, akik megnézik a versenyt, támogatják azt, támogatnak minket, a csapatokat, szóval ez egy hatalmas rendezvény, és minden ilyen rendezvény ennyi emberrel rengeteg hulladékot fog kitermelni.”

„Az emberek szeretnek sörözni, vagy vizet isznak, vagy akármit, és ezeket mindenhol műanyag poharakban adják, műanyag palackokban, ezzel szakítanunk kell. Valami más módját kell kitalálnunk annak, hogy ihassanak az emberek. Műanyagmentes övezetté kellene nyilvánítani a paddockot. Erre rengeteg ötletet látunk már világszerte, csak ki kellene választani a legjobbat, és mondom, nekünk az élen kellene járni ebben, nem hátul kullogni.”

Lewis Hamilton, akinek már régóta ismert a véleménye a környezetvédelem témájában, így nyilatkozott:

„Remélhetőleg mindenki emlékszik arra, amit eddig mondtam, mert egy ideje már szajkózom ezt a dolgot. Rengeteg kezdeményezés van, és örülök, hogy a Forma-1 végre elkezdett reagálni. Összességében a cégek nagy része elkezdett reagálni, ahogy látom. Sokan azt mondták eddig, hogy ők „környezetbarátok”, mert van szelektív kuka az irodában, de sehol sem ez az első. Jó hallani az új terveket, amiket rebesgetnek, természetesen támogatom őket. Amikor ezeknek a hatása mutatkozik, én már nem leszek itt, de szeretnék azok közé tartozni, akik ebbe az irányba terelik a sorozatot.”

