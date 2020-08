Vettel és Hamilton egy csapatban? Nem voltunk tőle messze

Korábban írtunk róla, hogy Norbert Haug szerint, aki korábban a Mercedes motorsportos tevékenységeiért felelt, Sebastian Vettel akár hétszeres világbajnok is lehetne most, ha meg tudnak állapodni egymással, még mielőtt a fiatal német tehetség a Red Bull kötelékébe, a Toro Rossóhoz került volna.

12 évvel ezelőtt Haug volt az egyik legnagyobb tekintély a paddockban, hiszen a Mercedes látta el motorokkal a McLarent, amely a Ferrari mellett a másik legjobb csapatnak számított.

Vettel feljövőben lévő fiatal srác volt csupán a Toro Rossónál, miután a BMW-Sauber érthetetlen módon elengedte őt a Red Bullhoz 2007-ben, annak ellenére, hogy nyolcadik lett a debütáló futamán, az Amerikai Nagydíjon, mindössze 19 évesen. Akkor ezzel még ő tartotta a legfiatalabb pontszerző rekordját.

Az a megállapodás viszont egy versenyre szólt, mivel Vettel a sérült Robert Kubicát helyettesítette. Sokan felfigyeltek rá, és kopogtatni kezdtek ajtaján. Négy futammal később Vettel már a Toro Rossóban volt, Scott Speed pedig ülés nélkül maradt. Ezen események előtt viszont a német teljesítménye Haug érdeklődését is felkeltette.

„Tárgyaltam Sebastiannal, amikor a Toro Rossónál volt” – fedte fel Haug egy interjúban az F1-Insidernek. Rámutatott, hogy megpróbálta Vettelt a McLaren-Mercedeshez csalogatni, még mielőtt Heikki Kovalainent választották volna Lewis Hamilton csapattársának 2008-ra.

„Ki tudja, hogyan alakult volna az F1 történelme, ha akkor sikerül megkötnünk a szerződést. Viszont egy bizonyos ponton mindenki tárgyal mindenkivel, csak sokan nem vallják be, és inkább megtartják maguknak, de ettől függetlenül még igaz a történet.”

Bár Hamilton aztán behúzta a 2008-as bajnokságot, utána végig kellett néznie, ahogyan Vettel elszáguld mellette a Red Bull-lal, egészen négy világbajnoki címig. Utána persze következett a Mercedes-uralom.

Egy évtizeddel később a Vettel-Ferrari válás a szemünk előtt zajlik le minden egyes futamon, és emiatt fájdalmas lehet a német pilóta szenvedését nézni a csaták hevében. Felmerül a kérdés: mi siklott félre?

Haug erre a következőket felelte: „Bárki, aki mérges emiatt, azt fogja válaszolni, hogy minden. Ez persze egyáltalán nem igaz. Míg a Mercedesnek sikerült megteremtenie a tökéletes körülményeket Hamilton futamgyőzelmeihez és bajnoki címeihez, ugyanez a Ferrarinak már nem sikerült Sebastian Vettel esetében.”

„A legutóbbi Ferrari elsőségig – az idősebbek még emlékezhetnek – 2007-be kell visszamenni. És ha akkor nem lettünk volna annyira hülyék, hogy nem hozzuk ki Hamiltont időben a Kínai Nagydíjon, akkor biztosan nem a kavicságyban kötött volna ki a bokszbejáratnál, és akkor meglett volna neki az az egy pont, ami a végelszámolásnál hiányzott.”

„2007 előtt volt öt Michael Schumacher bajnoki cím 2000 és 2004 között, de azt megelőzően 21 évig meg semmi. Nem merész dolog kijelenteni, hogy a Ferrari a Schumacher-korszakot és a Niki Laudával fémjelzett 70-es éveket kivéve sokszor volt gondban. Szeretem és nagyra tartom a Ferrarit, de nincs az a szeretet és megbecsülés, amely szétzúzhatná a tényeket” – véli Haug.

A valóság most az, hogy a jelenleg 33 éves Vettelnek nincsen ülése a következő évre, bár erősen pletykálnak róla, hogy jövőre az Aston Martinhoz megy. Sokan így is úgy vélik, hogy akár az ideiglenes visszavonulás is benne van a pakliban.

Haug szerint bármi is történik a szezon hátralévő részében, Vettelnek azt tanácsolja, hogy meg kell mutatnia mindenkinek, hogy kontrollálni tudja a gyors és tehetséges csapattársát, Charles Leclerc-t, vagy legalább azt, hogy egyenlő feleknek számítanak.

„Akiket folyamatos lehagy a csapattársuk, azokat nem fogják első körben kiválasztani a Forma–1-ben, ami egyáltalán nem az én véleményem, de ez az iparág törvénye” – zárta Norbert Haug, aki a Mercedes motorsportos főnöke volt 20 éven keresztül.

