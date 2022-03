Vettel és Alonso szerint Verstappen képes lehet a címvédésre

Új szintre emelkedett Lewis Hamilton és Max Verstappen rivalizálása a tavalyi szezonban, a holland drámai körülmények között zsebelte be első világbajnoki címét Abu Dhabiban.

A holtszezonban a Red Bull Racing versenyzője is elismerte, ezzel jókora teher került le a válláról, ezt az érzést pedig a mezőny tagjai közül többen is nagyon jól ismerik. Miközben Lewis Hamilton a rekordot jelentő nyolcadik elsőségére hajt, Verstappen is motiváltan várja az új kihívásokat.

Sebastian Vettel a Red Bull volánja mögött korábban azonnal meg tudta védeni világbajnoki címét, ez előtte Fernando Alonsonak is sikerült a Renault-val. Most mindketten elmondták véleményüket arról, mit jelent ez egy pilóta számára.

„Hatalmas terhet vesz le a válladról, nagyszerű érzés világbajnokként nekivágni egy új szezonnak“ - nyilatkozta a bahreini teszt során az újságírók kérdésére az Aston Martin versenyzője.

„Mindannyian szeretnénk ebben a helyzetbe kerülni. Annak idején én nem plusz nyomásként tekintettem rá, sokkal inkább motivált a még jobb teljesítményre és valószínűleg ez Maxnál is így lesz“ - jósolta a kétszeres világbajnok.

„Jóval kisebb a teher a válladon, amikor sikerül megvalósítani az egyik legnagyobb álmodat" - értett egyet Fernando Alonso versenytársával. „Innentől kezdve sokkal szórakoztatóbb a versenyzés, úgy mehetsz a futamokra, hogy tudod, neked már sikerült megnyerned a világbajnoki címet.“

Verstappen ennek megfelelően magabiztosan várja a hétvégi szezonnyitót. „Sokat tanultunk a teszteken, nagyon izgatott vagyok, hogy most már a versenyzésre összpontosíthatunk. Sok minden változott, alig várom, hogy lássam, hol tartunk a többiekhez képest a szombati kvalifikáción.“

