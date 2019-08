Vettel: „Ennek soha többé nem szabad megtörténnie”

Sebastian Vettel az utolsó, Charles Leclerc pedig a 10. rajtkockáról fog indulni vasárnap a turbó, valamint az üzemanyagrendszer meghibásodása miatt. A négyszeres világbajnok számára a Német Nagydíj miatt különösen fájó a helyzet, de az eső sokat segíthet neki, ami szinte biztosan meg fog érkezni vasárnap.”

„Nyilvánvalóan ez egy fájdalmas nap számunkra, mert sokkal több volt benne, mindenki részéről. Bosszantó, amikor a technika szól közbe, de ilyen sport. Sajnálatos módon ez ma mindkét autónkat érintette, így messze nem tudtuk kihozni a maximumot a lehetőségeinkből. Nem vagyok elégedett, mert nincs rá okom, ugyanakkor tudom, hogy a tempónk elég jó lehetett volna.”

„Az utolsó helyről fogjuk megkezdeni a versenyt, de nem adjuk fel. Nyilván szebb lett volna, ha mindezt az élről tesszük meg, de soha nem lehet tudni, és lehetséges, hogy holnap egy érdekes napunk lesz az időjárás miatt. Ma azonban esélyem sem volt, és ez frusztráló, főleg a hazai közönségem előtt, akik sokkal többet szerettek volna ennél. Most azonban már nem tehetünk semmit.”

„Mindig is hittem abban, hogy a dolgok okkal történnek. Természetesen az időzítés a lehető legrosszabb volt, de még mindig jobb, mint a futamon. Egyértelmű, hogy még csak hasonlót sem akartunk, szóval meg kell értenünk, hogy ez miért történt. És meg kell győződnünk arról, hogy soha többé nem lesz ilyen. Mint mondtam, most már semmit sem tehetünk, csak előre koncentrálunk.”

„Nagyon üresnek érzem magam, és csalódott is vagyok. Ez nyilván a hazai nagydíjam miatt is van, de az autónk tényleg gyorsnak tűnt. Jól éreztem magam tegnap, és a reggel még jobb volt. Nagyon jó esélyeink lehettek volna, de ez most már nincs meg. Mindent meg fogok tenni, amit csak tudok, már a starttól kezdődően. Ki tudja, mi lett volna ma... Soha nem tudhatod előre, de nagyszerűek voltak a kilátások.”

