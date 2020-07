Vettel emiatt is mérhette rosszul fel a távolságot Sainz mögött

A négyszeres világbajnok már a szezon első versenyén incidensbe keveredett, ezúttal a McLaren spanyol versenyzőjével, Carlos Sainz Jr-rel. A Ferrari jövőbeni pilótája megúszta, addig a hamarosan leköszönő német megpördült.

Sebastian Vettel sajnálja a történteket, de egy olyan autó volt alatta, amivel végig küzdenie kellett, és egyelőre nem érti, hogy mi történhetett, miután korábban az autó stabilabb volt alatta. Ezúttal kész csoda, hogy volt nem hagyta el többször a pályát, annyira nehéz volt vezetnie a gépet.

„Az mindenképpen jó hír, hogy a következő héten is itt versenyzünk, ami segít abban, hogy megnézzük az autó viselkedését, összehasonlítsuk azt a mostanival. Nagyon elégedett voltam a tesztelés során, és a tavalyi autó alapja kissé jobbnak tűnik a kanyarokban, valamint a hétvége egyik felében az egyensúly is renden volt.”

„A hétvége második fele már nem alakult jól számomra. Kicsit kérdőjeles, hogy mi történt, igyekszem megérteni a dolgot, és azt, hogy mi a probléma. Mint már említettem, nem voltak meg a konstans körök és a versenytempó sem.”

Sebastian Vettel, Ferrari spins after making contact with Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 as Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 passes

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images