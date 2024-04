Vettel elmondta, "elcsábult-e" a visszatérésre a Porsche-tesztet követően és hogy beszélt-e a Mercedesszel

Sebastian Vettel múlt héten tesztelhette a WEC-ben szereplő Porsche Penske csapatának hiperautóját, ezzel kapcsolatban olyan találgatások is szárnyra keltek, hogy esetleg ő lehet az egyik, aki egy harmadik autóban részt vehet a csapattal a Le Mans-i 24 órás versenyen.

A Sky kérdésére, hogy mi vette rá, hogy ismét versenyautóba üljön, elmondta: „Kiváncsi voltam. Tudni akartam, milyen érzés. Nyilván más kategória, továbbra is autóversenyzés, de másfajta autókkal. Sok dolog van, ami érdekel, különböző dolgok, nem csak a volán mögött, azon kívül is.”

Arra a kérdésre, hogy elcsábult-e a versenyzéshez való visszatérés iránt, Vettel úgy felelt: „El is csábultam és nem is. Nyilván sok más dolgot is figyelek, sok dolog van, ami érdekel, nem csak az autóversenyzés.”

A Forma-1-es visszatérés sem esedékes, bár utalt arra, hogy beszélt a Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolffal, aki Lewis Hamilton keresi 2025-re: „Beszélek Totóval, nem tudom, hogy ez a Mercedesnek számít, mindenesetre más dolgokról. Vannak ötleteim, események, amiket tervezek, szóval sok más csapatfőnökkel is beszéltem, de nem a versenyzésről.”

Vettelt kérdezték a Horner-ügyről is, arról így nyilatkozott.