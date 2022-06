Vettel elárulta, hol versenyezne szívesebben Las Vegas helyett

A Liberty Media szerepvállalásának és a Netflix Drive to Survive című sorozatának köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend a száguldó cirkusz a tengerentúlon, nem véletlen, hogy a következő idénytől már három nagydíjnak is amerikai helyszín ad otthont.

Az elmúlt években hagyományossá váló texasi Circuit of The Americas versenypálya, valamint az idén debütáló Miami Nagydíj mellett jövőre Las Vegas is Forma-1-es futam házigazdája lesz, amit a pilóták jelentős része kitörő örömmel fogadott.

Sebastian Vettel nem tartozik ezen versenyzők táborába, a német pedig azt is elárulta, hogy sokkal szívesebben versenyezne az ausztráliai Mount Panorama pályán, ahol a legendás Bathurst 1000V8 Supercars versenyt is rendezik.

A német persze tudja, hogy az ausztráliai nyomvonalnak alapos ráncfelvarrásra lenne szüksége, hogy megfeleljen az FIA szabályainak és Forma-1-es futam rendezésére alkalmas legyen.

„Fogjuk a pénzt, amit Las Vegasba viszünk és fektessük be már meglévő, nagyszerű pályákba. Ez igazi kihívás lenne, az a pálya egy valódi szörnyeteg, inkább oda mennék Vegas helyett“ - mondta Vettel az Aston Martin szurkolói fórumán még Melbourne-ben.

„Még sosem voltam ott, de remélem, egy nap elmehetek és megtapasztalhatom. Hogy őszinte legyek, jártam már Las Vegasban és nem igazán tetszett. Szerintem túl zsúfolt, az emberek pedig rosszul viselkednek. Persze, nincs ezzel baj, csak ne menjünk túl messzire“ - vélekedett a német.

