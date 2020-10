Vettel egyre többet hibázik: „Fejben már valahol máshol járhat”

Az idei szezon végén Sebastian Vettel búcsút int a Ferrarinak, és ez az egész szezon egy totális szenvedés most már mindkét fél számára. A többi istállónál, ahol szintén lesz versenyzőcsere, legalább jó eredményekkel tudják egymást megörvendeztetni, hiszen most már Ricciardónak is van dobogója, Sainz pedig még Monzában szerzett egyet magának.

Vettel azonban még csak nem is jutott a közelébe sem hasonló eredménynek, és lényegében már minden futamon láthatunk tőle egy hibát. Oroszországban ugye az időmérőn törte össze Ferrariját, most pedig itt volt ez a furcsa megforgása.

A Charles Leclerc-hez viszonyított lemaradása egyre csak nő, a hibák száma pedig szépen kúszik felfelé. Az ember ennek okán felteheti a kérdést, hogy vajon ott van-e még fejben a négyszeres világbajnok.

„A Ferrari autója nagyon ideges hátul, és ez jobban illik Leclerc-hez, mint Vettelhez. Sebastiannál talán hiányzik egy kis energia is, amiatt, ahogyan a Ferrari bánt vele. Ilyen hibát inkább csak egy újonc követne el. A feje már valószínűleg máshol járhat” – véli Christian Klien, aki a Speedweeknek nyilatkozott.

A korábbi Forma–1-es pilóta elméletét Peter Windsor is támogatja, aki saját videójában még Vettel mentalitását is megkérdőjelezi. „Daniel egy igazi profi, mert nem látod őt kudarcot vallani a Renault-nál.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem akarom azt mondani, hogy Vettel nem profi, de Danielhez viszonyítva Vettel szintje sokat esett a bejelentés óta” – véli a Williams korábbi csapatmenedzsere.

A pályán nyújtott teljesítménye alapján valóban azt lehetne mondani, hogy fejben már rég az Aston Martinnál versenyez a német, de instabil hátsó rész ide, korai bejelentés oda, ennél azért valóban jobb teljesítményt kellene látnunk egy négyszeres bajnoktól.

