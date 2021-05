Sebastian Vettel a 8. helyen végzett a Monacói Nagydíj időmérő edzésén, ami az eddigi legjobb időmérős eredménye az Aston Martin színeiben. A négyszeres világbajnok a kvalifikáció után elégedetten nyilatkozott Nico Rosbergnek:

„Ez az időmérő már kicsit jobb volt. Mindig is szerettem a monacói pályát. Szinte a teljesen mezőny úgy járt a Q3-ban, hogy már nem tudták befejezni a körüket, de összességében a nyolcadik hely egy jó eredmény számunkra.”

„Te is tudod, milyen érzés itt összerakni egy jó kört, én pedig szerintem 2-3 jó kört is tudtam menni. Nagyon jó érzés, ha ez sikerül. Már a csütörtöki szabadedzéseken is jól éreztem magam, a célom pedig az volt, hogy fenntartsam az érzést, és hogy előrébb tudjak lépni.”

„Azt gondolom, örülhetünk annak, hogy sikerült bejutnunk a Q3-ba, a top 10-ből indulunk és jó esélyünk van arra, hogy pontszerző helyen is maradjunk, aztán majd meglátjuk, mi lesz.”

Mint ismert, Vettel szerződését tavaly nem hosszabbította meg a Ferrari, így az Astonhoz igazolt a 33 éves pilóta, aki azt is elmondta, nagyon más érzés az AMR21-gyel körözni a hercegségbeli pályán, mint korábban a Ferrarival.

„Nagyon más érzés az AMR21-gyel körözni ezen a pályán, de sokat segít a kiváló csapat. Beletelt egy kis időbe, hogy ráérezzek az autóra, de egyre jobb a helyzet. Egy ilyen pályán nagy szükség van az önbizalomra, a nyolcadik helyezés pedig egy jó jel.”

„A szezon elején a 8.-nál jobb helyezéseket akartunk szerezni, de ez van, sokat kell még dolgoznunk. Azt is jó volt látni, hogy a Ferrari előrelépett, nagyon örülök, hogy megszerezték a pole-t. Tavaly nekem és a Ferrarinak is rossz éve volt” – zárta a német pilóta.

