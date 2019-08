Vettel egy végtelenül szerény és csendes világbajnok

A Ferrari versenyzője szombaton az utolsó helyen végzett az időmérő edzés során, és Charles Leclerc a Hungaroringen elmondta, csapattársa technikai problémáját teljesen megoldották. Sebastian Vettel vasárnap azonban már a dobogó második fokán állhatott egy nagyon kaotikus futam végén, amit még egy ideig ő sem fog elfelejteni.

„Nyilvánvalóan örülök ennek a második helynek, amit Németországban szereztem, de egy versenyőz mindig akkor a legboldogabb, ha nyer. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy 19 helyet jöttem előre, és csak egy autó választott el a győzelemtől, akkor ez nem is rossz. Nagyszerű volt ott lenni a hazai közönségem előtt a dobogón, de igen, jó lett volna nyerni. Egy második hely azonban még mindig sokkal többet ér, mintha nem lennél a pontszerzők között.”

„Ez egy olyan futam volt számunkra, amikor nem volt igazán veszítenivalónk, és elsősorban arra törekedtem, hogy pályán maradjak, mert nagyon nehezek voltak a körülmények. Hosszú utat tettem meg vasárnap a második helyig, és rendkívül nehéz volt odakint. Összességében azonban nem lehetünk elégedettek, mivel szombaton komoly gondjaink voltak, és csak az egyik autónk látta meg a kockás zászlót. Szóval ez nem volt egy tökéletes hétvége, de maga a futam nagyon szórakoztató volt és nagy kihívást jelentett. Tényleg nagyon élveztem, ám összességében nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk.”

„Az utolsó körben például kockáztattam is a leggyorsabb körért járó extra pont miatt, de nem jött össze. A versenyeken ez az, amit csinálunk, és megpróbálunk határon menni. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt megteszi, és túl közel megy. Szerencsére megúsztam a dolgot, de nem voltam messze, tisztában vagyok a ténnyel. Egy ilyen kis hiba is a második helybe tud kerülni, ám végül nem lett gond belőle, még akkor sem, ha közel volt mögöttem a Toro Rosso.”

Sebastian Vettel, Ferrari walks the track with his team Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

„Nem tudom, hogy mit várhatok ezen a hétvégén... Papíron talán nem vagyunk olyan erősek, mint mondjuk az előző hétvégén, de soha nem tudhatod. Meglátjuk, először látnunk kell, hogy mi történik a pályán, mert ez sok mindentől függhet. Össze kell fognunk a dolgokat, és van néhány új elemünk is, amik remélhetőleg jó hatással lesznek a teljesítményre, valamint jó iránymutatást is adnak az év második felében váró versenyekhez.”

„A folytatásban is a győzelem a célunk. Az egész csapat ezzel a felfogással versenyez, és mindent megteszünk azért, hogy ott legyünk. Gyorsabbak akarunk lenni, és ezért sokat is dolgozunk. Jelenleg nem vagyunk a helyünkön, és eddig a szezon nagy részében nem voltunk gyorsabbak, tehát nem lehetünk elégedettek, így nem is látni nálunk nagy örömködést, ami érthető. Ez szintén meglehetősen normális, mivel ilyen a versenyzés. Ha ott vagy a dobogón, de nem vagy első, akkor ez már csak így megy. Mindig az lehet a legboldogabb, aki nyer.”

„Én például ezt úgy közelítem meg, hogy szeretem, ha nyerek, de nem üldözöm a dicsőséget, ahogyan azt sem, hogy ismerjenek. Mivel a versenyzés során sisakot viselek, szerintem a legjobb sportot választottam ehhez, és pontosan ezek a kis dolgok jelentik számomra a különbséget.”

„Számomra a hagyományok is fontosak, és amikor visszatekintek a régi képekre, látom, ahogy a régi arcok a magasba emelik a különböző trófeákat a különböző országokban. A leginkább unalmas dolog az, amikor egy főszponzor trófeáját emelünk a magasba vasárnap. Szerintem ez szuper unalmasnak tűnhet, és nem is értem, mivel mindenütt ott vannak a hirdetőtáblák, valamint miért kell ismét ugyanazt mondanod?”

43 esztendővel ezelőtt szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.