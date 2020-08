"Vettel egy normál szezonban nem maradna az év végéig"

Brundle ezt a legutóbbi futamokon látottakra alapozza, azok közül is elsősorban a Silverstone-ban rendezett két nagydíjra. A Skysport.com-on vezetett rovatában a következőket írta: „Charles Leclerc-nek ismét sikerült legyőznie csapattársát.”

„Vettel már az egyes kanyarnál kikerült a pontszerzők közül, miután túlságosan ráment a kerékvetőre és megforgott. Ezek után mérges volt a csapatára a választott stratégia miatt. Őket hibáztatta a rádióban, de közben saját hibájáról elfeledkezett. Bár akkor még azt gondolta, hogy valaki eltalálta hátulról” – írta Brundle.

„Ha ez egy normális szezon lenne normális hosszúsággal, akkor ez a kicsit sem szép válás a Ferrari és Vettel között sosem érte volna meg az évad utolsó versenyeit. Nehéz lesz számukra a továbbiakban is együtt dolgozni.”

„Vettelnek lényegében esélye sem volt egy másik pilótát megelőznie a legjobb tízbe kerülésért egyik silverstone-i futamon sem. Jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban.” Brundle szerint a németnek szerencséje van, hogy rövidebb az idény, máskülönben egyébként sem lenne a csapatnál az év végéig.

Miközben megy az adok-kapok a két fél között, Vettel azért azt is elmondta, hogy még ezek után is bízik csapatában. Az már más kérdés, hogy a láthatóan Leclerc-re építő csapat mennyire bízik meg benne. Mindenesetre, ha a dolgok továbbra is hasonló mederben zajlanak, akkor még az is benne van, hogy a rövidített szezon sem menti meg őket az idő előtti szakítástól.

