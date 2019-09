Vettel egy minden pályán esélyes Ferrarit akar

Sebastian Vettel idén még nem nyert futamot és a Ferrari is csak az előző héten szerezte meg az első győzelmét a kiírásban. Charles Leclerc volt a győztes, ám ez még messze nem jelenti azt, hogy az SF90 a következő futamokon is végig esélyes lesz, leszámítva Monzát.

„Az autónk még mindig nincs olyan szinten, mint azt szeretnénk. Emiatt nagyon keményen kell dolgoznunk, és ezt is tesszük egy ideje. Charles és én közösen dolgozunk együtt, hiszen ez a ideális, ami a csapat számára is nagyon fontos. Korábban is mondtam már, az autónk nem képes minden futam megnyerésére, de a célunk az, hogy egy ilyen csomag álljon a rendelkezésünkre.”

„Úgy gondolom, mindketten ugyanabba az irányba haladunk és ennek így is kell lennie, mivel ez azt eredményezheti, hogy hamarabb lesz egy olyan autónk, ami a legtöbb futamot megnyerheti, vagy harcban legyünk a győzelemért. A lényeg az, hogy eddig nem végeztük el a kívánt munkát, valamint az idény sem ért vége, de annak a második fele jól indult.”

Sebastian Vettel, Ferrari takes a selfie with a fan Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

„Ugyanakkor reálisnak kell lennünk, hogy a Mercedes a favorit. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mindent versenyt megnyerjünk, tehát még hiányzik valami, amit el kell érnünk. Most itt vagyunk Monzában a hazai közönség előtt, és noha párszor már voltam itt a dobogón, annak legmagasabb fokára a Ferrarival még nem állhattam fel. Ez egy nagyon fontos hétvége a Ferrarinak.”

„Biztos vagyok benne, hogy a szurkolók plusz lendületet fognak adni nekünk, de nehéz megjósolni, hogy mi lesz. Ez egy versenyképesebb helyszín lehet számunkra, még inkább mint Spa, de majd meglátjuk. A lehetőségeink megvannak és úgy érezzük, hogy készen állunk a nagy feladatra. Azt azonban nem akarom mondani, hogy Monza lesz az utolsó nagy esélyünk idén...”

„Még mindig sok futam van előttünk, de nem a következő versenyekre akarok koncentrálni, vagy figyelni, hanem erre, ami közvetlen előttünk van. Nem mi vagyunk az egyértelmű favoritok, ám vannak olyan jelek, amik jó helyzetbe hozhatnak bennünket, ugyanakkor óvatosan optimistának kell lennünk, valamint reálisnak. Sok elem játszik szerepet ebben, kezdve azzal, hogy vasárnap milyen hosszú lesz a futam. Az időjárás szintén ide tartozik, ahogyan sok más tényező is”

„Nem tudom, hogy száraz vagy esős lesz az idő. Ha esni fog, akkor nyilvánvalóan kár a beállításokról beszélni a hétvége előtt. A tavalyi év is megváltoztatta a helyzetet. A megfelelő helyzetben kell lenni, és ez függ a gumiktól is.”

