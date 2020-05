Vettel egészen lenyűgöző manővere Alonso ellen Monzában: ez nagyot szólt (videó)

A 2010-es év nagyon fájdalmas módon ért véget Fernando Alonso számára. A spanyol világbajnok Räikkönenhez hasonlóan már az első ferraris szezonjában felérhetett volna a csúcsra, de nem járt sikerrel.

Fernando mondhatni drámai módon bukta el a címet, amit félig a kezében érezhetett. Végül azonban Vettel szerezte meg a győzelmet, és életében először világbajnoki trófeát emelhetett a magasba, amit 2011-ben is megtehetett.

Ez az év azonban igen sima volt számára, miközben a csapattársa, Webber sem tudott rá nagy nyomást helyezni. Az ausztrál a harmadik helyen fejezte be a kiírást 258 ponttal a 257 pontos Alonso előtt, míg másodikként Button zárt 270 egységgel. Sebastian Vettel nagyon boldogan, 392 ponttal a neve mellett mehetett el a szünetre.

Polesitter Sebastian Vettel, Red Bull Racing, second place Lewis Hamilton, McLaren and third place

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images