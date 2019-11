Vettel dióhéjban elmondta, mi várható Brazíliában

A forma-1-es Brazil Nagydíj előtt már minden fontos kérdés eldőlt, ám az interlagosi futam minden alkalommal magában hordozza az izgalmas futam lehetőségét. Két futammal a szezon vége előtt a Ferrari versenyzői abban reménykednek, hogy a hajrában visszatér a nyári szünet után tapasztalt formájuk.

"Dióhéjban a brazíliai versenyzésről annyit, hogy bármi megtörténhet. Nem tudom, miért, de valami van ebben a helyszínben, ebben a pályában. Minden évben történik valami őrület, és amikor nem, akkor számítani lehet rá, hogy jövőre igen. Ez egy olyan pálya, ami a múltban passzolt hozzánk, az utóbbi években jól szerepeltünk. Emlékszem, hogy jó tempónk van itt, és Kimi tavaly dobogóra is állhatott, míg tavalyelőtt nyertünk is. Ez egy jó vadászterület volt a számunkra, és remélem, hogy a hétvégén ismét az lesz" - jelentette ki Sebastian Vettel.

"A légkör szempontjából is nagyon különleges verseny vár ránk, a brazil szurkolósereg az év egyik leghangosabb tömege, valóban hallani lehet őket az autóban ülve, és az embernek az az érzése, hogy ott ülnek vele az autóban" - tette hozzá a német, akinek csapattársa is kiemelte a hangulatot. "Nemcsak arról van szó, hogy a brazil emberek nagyon szenvedélyesek, hanem arról is, hogy ez Ayrton Senna otthona. Nagyon tehetséges volt, egészen különleges, és ez a verseny mindig az ő öröksége lesz" - mondta Charles Leclerc.

"A pályán valóban izgalmas vezetni, a vonalvezetés változott az évek folyamán, mire elérte a jelenlegi kialakítását. Rövid a kör, de sokféle kanyarkombinációt tartalmaz az egyenesekkel párosítva. Amikor fiatal voltam mindig ezt a pályát választottam Playstationön. Az időjárás nagyon változékony tud lenni Sao Paulóban, ami azt jelenti, hogy a pályán a körülmények napról napra változhatnak. Ez váratlan kihívások elé állítja a csapatokat, alaposan felkavarva a dolgokat" - mondta a Ferrari monacói pilótája.

