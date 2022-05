Vettel: csak egy kis pimaszság volt a gatyás akció

Niels Wittich, a Forma-1 egyik új versenyigazgatója már az Ausztrál Nagydíj előtt figyelmeztette a versenyzőket a megfelelő öltözködésre és kiemelte, hogy biztonsági okokból ékszert sem viselhetnek az autóban.

A versenyigazgató "kukacoskodása" többeknek szemet szúrt a mezőnyben, többek között Lewis Hamilton vagy Pierre Gasly is kritikával illette az FIA-t, mondván vannak ennél fontosabb dolgok is, amelyekkel foglalkozni kellene.

Sebastian Vettel pénteken egy kifejezetten szokatlan módon fejezte ki véleményét gatya-ügyben, a négyszeres világbajnok úgy jelent meg a paddockban, hogy a versenyruháján kívülre húzta fel alsóneműjét.

„Ez csak egy kis pimaszság volt, engem nem nagyon érdekel a dolog, csak kissé nevetséges, hogy folyton erről beszélünk“ - mondta Vettel a Motorsport.com-nak. A németnek a pályán töltött idő már jóval kevésbé volt szórakoztató, miután a második szabadedzésen megpördült és mindössze a 14. idővel zárta a gyakorlást.

„Trükkös pálya, de azt hiszem, még tudunk finomítani az autón. Összességében viszont azt gondolom, gyors és szórakoztató nyomvonal, sok egyenes van, de a legtöbb esetben nehéz belátni a kanyarokat, ami nehézzé teszi“ - magyarázta az Aston Martin versenyzője.

„A versenyzés is kihívás lesz, ott van a javításra szoruló szakasz is, ami nehézzé teszi, de azok a javítások, amiket elvégeztek a nyomvonalon, jól működnek“ - utalt a német arra, hogy az aszfaltcsíkot még közvetlenül az FP1 előtt is renoválni kellett.

Vettel kiemelte, nem lesz olyan könnyű az előzés a pályán, mint azt előzetesen várták, de abban bízik, sikerül a szombati kvalifikáción bejutnia a Q2-be. „Ha igazán ráérzek az autóra, akkor szerintem még sokat ki lehet hozni belőle. Valahol a 10-15. hely között lehet reális a pozíciónk“ - zárta Vettel.

