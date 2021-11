Vettel: „Csak egy kicsi tempó hiányzott”

A négyszeres bajnok idén már nem először ambivalens érzésekkel zárta a szombati napját, amely ugyan jobb volt, mint sok idei teljesítménye, de mégsem volt elég jó ahhoz, hogy elmozduljon a tizedik helyről.

„Az autót jónak éreztem. A Q2-es köröm jó volt, akárcsak az első Q3-as próbálkozásom. Aztán hasonlóan gyors voltam az utolsó körömön is, de jött a sárga zászló, és ezért hagytam félbe az egészet.” Ezt egyébként jól is tette, hiszen az időmérő után többek ellen is vizsgálat indult a jelzés figyelmen kívül hagyása miatt.

„Talán közel lett volna a Q2-es időmhöz, de lehet, hogy nem lett volna elég a kilencedik helyre.” Miközben a kvalifikáció középső szakaszában 1:22,146-ot futott, addig a végén csak 1:22,785-öt, így messze le volt maradva a többiektől, szóval hiába ismételte volna korábbi eredményét, vélhetően akkor sem változott volna a helyezése.

Vettel azonban így is meg tudott előzni több, papíron gyorsabb autót. „Ha figyelembe vesszük, hogy egy Red Bull, egy McLaren és egy Ferrari is kiesett, akkor ez egy erős eredmény az Aston Martinnak. Normál körülmények között nem lehetne ilyesmit várni tőlünk.”

Katarban eddig az Alpine és az AlphaTauri tűnik a középmezőny legjobbjának, de a németet ez nem lepte meg: „Őszintén szólva gyorsabbak voltak nálunk már egy ideje, főleg egy körön. A futamon ezt tudjuk valamennyire kompenzálni. Vasárnap viszont így is nehéz lesz velük menni, mert sokkal jobbak most.”

Hogy mi lesz a futamon, az még mindenki számára egy talány, ezért a jobb taktikában bízhatnak. „Remélem, kicsivel okosabbak leszünk az abroncsokkal. A versenytempónk egészen rendben volt.”

