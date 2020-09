„Vettel boldog lesz, ha vége a Ferrari-epizódnak”

A Ferrari hátramenetbe kapcsolt, a tifosi pedig nem lehet büszke. A 180 futamon elinduló Ralf Schumacher, aki a német Skynál is dolgozik szakértőként, elmondta véleményét a jelenleg nem valami büszke Scuderiáról.

„Sajnálni kell a Ferrarit a legutóbbi hétvége után. Idáig jutott a Forma–1 legfontosabb, legnagyobb hagyományokkal bíró alakulata! Ez egy katasztrófa. Csak remélni lehet az F1 érdekében, hogy a Ferrari minél hamarabb fejlődni kezd” – hangzott Schumacher őszinte véleménye.

Még több F1 hír: Még idén tesztlehetőséghez juthat Mick Schumacher?

„Nem szeretnék most Mattia Binotto helyében lenni. És pont most következik két olasz futam! Csak abban lehet bízni, hogy ennél jobban fog nekik menni, de ezt nehezen tudom elképzelni.” Ralf Schumacher ezek után áttért a probléma forrását jelentő témára.

„A motor a legfőbb gond számomra. Az övék a leggyengébb az egész Forma–1-ben, ami azt jelenti, hogy hatalmas lemaradásban vannak. Van egy dolog, ami mindennél jobban aggaszt: ha választasz egy bizonyos utat, ha kitalálsz egy fejlesztési irányt, de az végül rossznak bizonyul, akkor komoly problémáid lesznek.”

„Hihetetlenül nehéz kijönni belőle. Főleg most, amikor ilyen sűrűn követik egymást a futamok. El tudom képzelni, hogy már elkezdték teljesen újragondolni a koncepciót, talán valami nagy változás jöhet. Ez azonban sajnos nem fog látszódni a pályán még vagy három-négy hétig.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Úgy hiszem, hogy a végén Sebastian Vettel boldog lesz, hogy lezárul a Ferrari-epizód. Mindig észben kell tartani, hogy hogyan bántak vele. Ennek tetejébe az autó is nagyon rossz. Az igazi nehézségek még csak most jönnek számára. A kollégákkal való munka egyre keményebbé válik. Ezt már Belgiumban is egyértelműen látni lehetett” – véli Schumacher.

„Vettel számára most az a lényeg, hogy a csapattársa előtt legyen az utolsó futamokon, aztán hazamenve azon gondolkodjon, hogy akarja-e folytatni. Most igazán lecsendesedtek a dolgok körülötte. Még az is lehet, hogy az egyéves szünet mellett döntött.”

„Talán adhatok a Ferrari-szurkolóknak egy kicsi reményt: úgy vélem, hogy jobbak lesznek Monzában, mint Spa-Francorchamps-ban. Ettől függetlenül még mindig meg kell majd elégedjenek a középszerűséggel, sajnálom, hogy ezt kell mondanom” – zárta a Ferrarival kapcsolatos véleményét Ralf Schumacher.

F1 2020: itt a várva várt „My Team” hivatalos trailere a játékból