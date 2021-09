Vettel bizonytalan, hogy az F1 miért ejti a hagyományos monacói programot

A héten jelentette be a sorozat, hogy 2022-től már nem a megszokott négynapos versenyhétvége várja a mezőnyt Monacóban, ezzel pedig a hercegség futama is beáll az összes többi viadal sorába.

Mint azt vélhetően sokan tudják, a híres városi pályán az első két szabadedzést mindig csütörtökön rendezik, a péntek pedig egy pihenőnap, mielőtt szombaton ismét felbőgnének a motorok. Stefano Domenicali, az F1 vezetője jelentette be ennek a formátumnak a megszűnését nemrég.

A négyszeres bajnok Vettel ugyan elmondta, hogy a változás „vélhetően nem jelent túl nagy különbséget”, ő ettől függetlenül is élvezte a szünnapot, amely része volt a helyszín hagyományainak.

„Jó érzés volt a szünet, nem azért, hogy bulizni mehessek, hanem hogy kicsivel több időm legyen készülni. Ez egyfajta monacói dolog volt. Mivel azonban a jó dolgok kezdenek kihalni, vélhetően ez volt az oka a három napra rövidítésnek. Ez szórakoztató volt, szóval vessünk neki véget” – mondta ironikusan a német.

Ugyan ő maga is kihangsúlyozta, hogy inkább csak viccel, de tudjuk róla, hogy mennyire szereti az F1 történelmét, ezért nem is igazán érti, miért volt erre szükség. „Nem tudom, miért változtatnál ezen Monacóban. Szerintem működött, mert egyszeri alkalom volt. Most már viszont ez lesz, mi alkalmazkodunk, és nem hinném, hogy észre fogjuk venni.”

„Nem tudom, hogy amit mondtam [a jó dolgok kezdenek kihalni], igaz-e, csak azért mondtam, mert jól hangzott. Most így hirtelen nem is tudok másik példát. Valószínűleg vannak dolgok, amelyek élvezetesebbek voltak, de olyanok is vannak, amelyek most jobbak, szóval ez mindig egyfajta kompromisszum.”

Fernando Alonso is egyetértett kollégájával, és ő „rossznak” nevezte a döntést, mivel „mindannyian szeretjük Monacót”. „Nem hinném, hogy jobb, ha egy nappal kevesebbet vagyunk ott. Mindegyik csapatnak más a programja, rendezvényeket tartanak, szóval ez a szponzorok számára is hasznos hétvége.”

„Idén persze a Covid miatt nem volt annyi marketingrendezvény, viszont jövőre remélhetőleg már normálisabb lesz, mert az a nap a támogatókról is szólt. Így gondolom csütörtökön lesz sok esemény, péntektől pedig már a pályán zajló dolgokra koncentrálunk” – mondta a kétszeres világbajnok.

Lance Stroll eközben viszont azt emelte ki, hogy ugyan ő is szereti, hogy négy napot tölthet a miniállamban, a csapattagoknak mégis jó lesz, hogy egy nappal kevesebbet kell ott lenniük, mert így több időt tölthetnek a családjukkal az amúgy is zsúfolt esztendőben.

