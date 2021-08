Vettel bevallotta, „fáj” neki Schumacherre gondolni

Ennek megjelenése szeptember 15-e lesz, és az Aston Martin pilótája is szerepelni fog benne, akit megkértek, hogy mondja el gondolatait hőséről. Schumacher azonban még mindig nem épült fel a 2013-as síbalesetéből, így Vettel elmondása szerint a mostani helyzet fényévekre van attól a különleges kapcsolattól, amelyet a páros a versenypályákon kiépített.

A négyszeres bajnok még maga sem láthatta a filmet, de érzése szerint biztosan lesznek majd benne olyan dolgok, amelyek még számára is újdonságot jelentenek. „Michael hatalmas inspiráció volt, nemcsak látni őt gyerekként, ahogyan vezet, de utána meg is ismertem, és barátok lettünk.”

„Mindenképpen különleges a kapcsolatom vele. Amikor rá gondolok, az nyilván fáj, hiszen tudjuk, hogy milyen helyzetben van most, keményen harcol jelenleg is, és a helyzete már régóta ilyen. Közel állunk egymáshoz, és ezért is várom már annyira a filmet, mert biztosan lesznek olyan részek, amelyekről én sem tudtam.”

Maga a dokumentumfilm egyébként sokkal inkább a német legenda karrierjére koncentrál majd, nem pedig a síbalesetre és az azóta eltelt időszakra. Vettel reméli, ez az alkotás hű lesz Schumacherhez, és segít majd több figyelmet irányítani a pilótára a vele dolgozó emberek betekintésének köszönhetően.

„Úgy vélem, sokakkal ápolt szoros kapcsolatot, és most mindegyikük hozzátette a magáét ehhez a filmhez. Remélem, csodás munkát végeztek, de tudom, hogy így van, mert ez a való élet által írt történet önmagában is lenyűgöző. Hihetetlen pályafutás az övé, és egy remek emberről beszélünk. Úgyhogy már várom, hogy láthassam” – fogalmazott Vettel.

