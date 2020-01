Vettel befolyásolja a német közvetítés nézettségét

A Forma-1 mindent megtesz, hogy minél több szurkolót vonzzon be, ennek érdekében nő folyamatosan a naptár, új és új piacokat bevonva. És ennek következménye, hogy új csatornákon is próbálkozik a sportág vezetése.

Ilyen például az Esport bajnokság is, ami folyamatosan fejlődik, tavaly már az összes csapat képviselte magát a virtuális pályákon is, és a Netflixen futó sorozat is a fiatalok szórakoztatása miatt jött létre.

Ugyanakkor a televíziós közvetítések 2019-es eredményei nem a legfényesebbek, a német RTL még mindig ingyenesen közvetíti a futamokat, ám ezért a szurkolók szerint "tolakodó reklámcsomaggal" jelentkezik.

Ráadásul a számokat tavaly befolyásolta Sebastian Vettel gyengébb idénye, a németeket ugyanis jobban vonzza a négyszeres világbajnok, mint például a szintén német Mercedes. Michael Schumacher "utódaként" gyűjtötte be az elmúlt évtized elején a német rajongók szimpátiáját Vettel, aki azonban pályafutása egyik legnehezebb idényét teljesítette 2019-ben.

A Speedweek összeállítása szerint 2019-ben négymillió német követte az eseményeket az RTL közvetítései által futamonként átlagosan, az a szám egy évvel korábban félmillióval több volt.

Az összeállítás szerint a legnézettebb futam természetesen a Német Nagydíj volt, a hockenheimi őrült versenyt 5,37 millió német követte, nem sokkal több, mint néhány héttel később az Olasz Nagydíjat.

A jelentős időeltolódásnak tudható be, hogy a szezonnyitó ausztrál futamot ugyanakkor csak 1,63 millió néző követte az RTL közvetítése által.

