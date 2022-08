Vettel azt javasolta Schumachernek, hogy hagyja el a Ferrarit – német sajtó

Mick Schumacher 2019 elején, az F3 európai sorozatának megnyerése után csatlakozott a Ferrari Versenyzői Akadémiához, ezt követően két szezont lehúzott a Forma-2-ben, a második idényében pedig bajnok lett.

A Scuderia protezsáltja a 2021-es szezonban került fel a Forma-1-be a Haas csapatával, akikkel 2022 végén jár le a szerződése, és pillanatnyilag kérdéses, hogy 2023-tól hol fog versenyezni a hétszeres világbajnok fia.

Egyre többen gondolják úgy, hogy az Alpine-nál is kiköthet Schumacher, ahol a jó barátja Esteban Ocon is versenyez. A Renault-csoportnak pedig minden bizonnyal PR szempontból is jót tenne Schumacher érkezése.

Eközben a német F1-Insider.com arról ír, hogy információik szerint Sebastian Vettel azt javasolta Micknek, hogy hagyja el a Ferrari akadémiáját, hogy szabadon igazolható pilótává váljon.

A német médium szerint kulcsfontosságú hetek következnek, ugyanis Günther Steiner a soron következő „tripla hétvégét” arra szeretné használni, hogy kiértékelje Schumacher teljesítményét.

