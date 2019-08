Vettel azért imádkozik, hogy a Mercedes új motorja ne legyen túl erős

A Ferrari a Magyar Nagydíjat egy igen gyenge eredménnyel zárta. Sebastian Vettel és Charles Leclerc is nagyon távol volt a Mercedes, valamint a Red Bull-Honda tempójától. Ez azonban nem volt túl reális, tekintve a korábbi futamokat, és ezen a hétvégén Spában egy sokkal erősebb Ferrarit láthatunk, legalábbis a pálya alapján.

„A legutóbbi versenyünk nem úgy sikerült, mint azt szerettük volna, függetlenül attól, hogy tudtuk, nem lesz könnyű dolgunk a Hungaroringen a pálya karakterisztikája miatt. Nyilvánvalóan nem voltunk elég jók. Kemény volt, de ez a valóság. Az is nyilvánvaló, hogy több teljesítményt kell találnunk, és kihoznunk az autóból. Több és jobb megoldásra van szükségünk, hogy az autó gyorsabbá váljon. Itt vagyunk, és ezen dolgozunk.”

„Persze mindig fáj, ha az eredményeket nézzük, mert 1 percet kaptunk, ami igen sok, de szerintem nem ez a reális kép, amit már nem egyszer bizonyítottunk más versenyeken. Néha a rossz dolgok egyszerűen csak felsorakoznak egymás mögé, ami pedig nagy negatívumot generálnak. Próbálkozunk, és azon vagyunk, hogy a kis lépésekkel a helyükre rakjuk a dolgokat. Ezen a pályán például nem hiszem, hogy a Mercedes körönként másodperceket adna nekünk, de biztos vagyok benne, hogy ha itt-ott megtaláljuk ezeket a kis dolgokat, akkor az láncreakciót indíthat be, szóval ez az, amin dolgoznunk kell.”

Sebastian Vettel, Ferrari, walks the track with colleagues Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

A Mercedes már az új motorjával fog versenyezni, addig a Ferrari még mindig nem. Sőt a Honda és a Renault is beszereli a továbbfejlesztett aggregátot, bár a franciák csak a szabadedzésekre, míg a japánok Alexander Albon és Daniil Kvjat gépében cserélnek.

„Nincs ötletem, hogy a Mercedes miért ezen a hétvégén veti be az új motorját. Mi is tervezzük a saját egységünket, de nem ebben a pillanatban. Ha a Mercedes sok lóerőt nyer ezzel, akkor mindenki számára nehéz lesz a harc, de néha csak kevesebb lóerőről van szó, és inkább a megbízhatóság van középpontban. Történelmileg nagyon erősek voltak itt, és tudjuk, hogy a motor is nagyon erős. Reméljük, hogy nem nyernek sok energiát az új motorból, mert az még gyorsabbá tenni őket, mint korábban.”

„A jelenlegi helyzet nem gyakorol ránk több nyomást, legalábbis nem igazán. Elegendő nyomást gyakorolunk mi saját magunkra, hogy őszinte legyek. Úgy vélem, hogy kívülről az emberek azt írnak és mondanak, amit csak akarnak, de mi egy nagyon erős akarattal rendelkezünk ahhoz, hogy jól végezzük a munkánkat, és nyerjünk, különösen Monzában, ami egy nagyon fontos futam számunkra, ezért azt hiszem, nem lesz szükség emlékeztetőre, de persze jobb teljesítményt kell nyújtatnunk.”

„Még mindig vannak kanyarok, ahol nem vagyunk elég jók, és sok mindennek kell történnie egy nagydíjon, hogy mi irányítsunk, ami eddig nem sikerült. A bajnokságot sem mi vezetjük, egyik fronton sem, és a favoritok sem mi vagyunk.”

