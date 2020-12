Vettel az újonctesztről: "Ha Alonsónak engedik a részvételt, mindenkinek kellene"

Fernando Alonso mehet, Carlos Sainz nem. Az FIA döntése az Abu Dhabi Nagydíj utáni tesztről továbbra is kavarja az állóvizet a Forma-1-ben. Korábban Carlos Sainz is elmondta, hogy nem érti a logikát a dologban és most Sebastian Vettel is értetlenül áll az FIA érvei előtt.

Vettel diplomatikusan fogalmaz: „Szerintem, ha Fernando részt vehet rajta, akkor mindenkinek engedni kéne. Ilyen esetekben hozhatna a menedzsment fair döntéseket, mert szerintem most nem sikerült. Akkor tették volna, ha Carlos és én is ott lehetnénk.”

A Ferrari komoly lobbiba kezdett, hogy Sainz is beleülhessen az SF1000-be jövő kedden, főleg azután, hogy a Jean Todt által megadott engedély garantálta Alonsónak, hogy pályára guruljon az idei Renault-val. A Ferrari azonban nem kapott engedélyt.

Vettel megkérdőjelezi az FIA eljárását, korábban konkrétan Paprika Jancsinak nevezve őket: „Nem ismerem az okait annak, hogy miért egyedi elbírálást kapott mindenki, nem olvastam még végig az érvelésüket, de onnantól, hogy nem tesztelhetünk, az egésznek nincs értelme.”

Az FIA Alonsón túl a Red Bullból Sebastien Bueminek és az Alfa Romeóból Robert Kubicának is engedélyt adott a részvételre, de a spanyol esete kirívó, mivel 2021-ben a Renault állandó versenyzője lesz. A múlt héten élesben is bemutatkozó Jack Aitken is ott lesz majd a Williamsszel.

Ajánlott videó: