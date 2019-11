Vettel az összes hátralévő versenyt megnyerné a Ferrarival

Sebastian Vettel számára ez egyfajta presztízsharc is, hiszen a szezon kezdete óta sok kritikát kap a hibái és Charles Leclerc teljesítménye miatt. Ez még inkább igaz lesz, ha a szezont a monacói mögött fejezi be. Kettejük között minimális a differencia, de Leclerc sokkal több alkalommal nyerhetett volna idén.

Ezzel Vettel is tisztában van, ugyanakkor most csak azzal foglalkozik, ami előtte van. A négyszeres világbajnok Amerikában húzná be a következő futamgyőzelmét, amire lehetne is esélye, hiszen az SF90 immáron minden pályán gyors, bár lehetséges, hogy hamarosan valaki vagy valakik meg fogják óvni a motorkoncepciójukat.

„Természetesen az a célom, hogy a harmadik helyen fejezzem be a bajnokságot, de nem hiszem, hogy ennek lenne jelentősége a következő szezonra. A lehető legjobban akarjuk befejezni az évet. A legutóbbi versenyeken a legjobb helyekért küzdöttünk, és most mindent meg kell tennünk a tendencia folytatása érdekében. Szeretnénk megnyerni a fennmaradó versenyek közül néhányat, ideális esetben az összeset.”

„Charles kiváló munkát végez az időmérőkön. Nem hiszem, hogy tisztességes lenne tőlem, ha ezt nem említeném meg, de nem mindig sikerült probléma nélkül abszolválnom az időmérőket, és azok nem mindig alakultak úgy, ahogy szerettem volna, és ennek különböző okai voltak. Általánosságban nem vagyok elégedett azzal, ahogy idén mennek ezek a szombatok. A fennmaradó három eseményen a cél az lesz, hogy magasan kvalifikáljam magam.”

