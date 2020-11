Vettel: az ilyen hibákat nem toleráljuk

A Q1 dupla sárga zászló alatt ért véget a múlt hétvégi Török Nagydíjon, miután Nicholas Latifi csúszott ki a kavicságyba a 8-as kanyarban. Az időmérő második szakaszát azonban már akkor útnak indították, amikor a Williamset kiemelő daruskocsi még mindig a bukótérben tartózkodott.

Az FIA egyből dupla sárga zászlót intett be a 7-es és 8-as kanyarra, hogy így lassítsák le az autókat az esős, csúszós aszfalton, akik azonban nem voltak elragadtatva ettől. Alex Albon hülye lépésnek nevezte ezt az időmérő után, a csapatrádión Kimi Raikkonen is értetlenül állt a helyzet előtt.

Sebastian Vettel, a Grand Prix Pilóták Egyesületének egyik vezetője is kritikusan szólalt meg a versenyhétvége után, és elmondta, hogy ilyen hibáknak nincs helye a Forma-1-ben.

„Mindnyájan emberek vagyunk, hibázunk” – nyilatkozta Vettel. „Az ilyen hibákat azonban nem toleráljuk. Mindenki tisztában van szerintem a helyzet súlyosságával, és biztos vagyok benne, hogy hasonló eset nem fog történni a jövőben, de biztosan beszélünk még az eligazításon erről, és a kiváltó okokról.”

Jules Bianchi, aki keresztapját, Jules Bianchit egy hasonló körülmények között történt baleset miatt veszítette el, kiállt Vettel mellett.

„Szerintem mindenki kicsit sokkolt, amikor megláttuk a daruskocsit ott” – nyilatkozta a monacói pilóta. „Szerintem nem kell ecsetelni, hogy mi történt a múltban hasonló esetek után. Nem szabadott volna ennek megtörténnie, és biztosra kell mennünk, hogy ilyen többé ne forduljon elő.”

Az F1 versenyigazgatója, Michael Masi szombaton elmondta, hogy mindenképpen felülvizsgálják az esetet, azonban a vasárnapi sajtótájékoztatón kiállt a döntése mellett.

„A megnyitás közel volt, és a daruskocsi már úton volt oda” – nyilatkozta Masi. „Biztosítottak minket arról, hogy minden rendben, a körülményeket figyelembe véve pedig bíztam a helyi szervezők szavában.”

„Visszatekintve persze mindenki máshogyan cselekedne, de az akkor rendelkezésünkre álló információ alapján hoztuk meg a döntésünket.”

„Az FIA-nál is felülvizsgálunk minden apró incidenst, legyen az nagy, vagy kicsi, tanulni fogunk belőle. Ez nem különbözik attól, ahogyan egy csapat is tanul a hétvégén történt különböző eseményekből. Mint mondtam, továbbra is az első számú prioritásunk a biztonság, és mindenből tanulunk.”

