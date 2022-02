Vettel: Az idei Aston Martin egy más állatfajba tartozik, van még bőven tanulnivaló

A korábbi világbajnok a csütörtöki barcelonai teszt második napján a hatodik helyen végzett, bár 1,1 másodperccel lemaradva a tempót diktáló Charles Leclerc Ferrarijától. Sebastian Vettel elismerte, hogy neki és a csapatnak még sokat kell tanulnia arról, hogyan kell vezetni és beállítani az AMR22-est.

„Őszintén szólva, még rengeteg mindent meg kell értenünk. Ez egy teljesen más állat, és másképp akar megszelídülni. Ez az autó vezetése, de ez a működés is, a beállítások tekintetében is igaz. Kipróbáltunk néhány dolgot. Szóval van néhány komoly kihívás, ahogy mások is szembesülnek vele, és vannak problémák. Szóval igen, megoldást kell találnunk" - mondta Vettel.

„Még mindig sokat kell tanulnom egy olyan autóval, amit máshogyan kell vezetni, ezért játszom a vezetési stílusokkal. Ugyanígy játszunk az autóval is, próbálunk megoldani néhány problémát, kihívást, amivel szembe kell néznünk Szóval még sok a tennivaló.“

„Mindenki alulról indul, még mindig egy nagyon-nagyon meredek és magas hegyet kell megmászni. Jelenleg nem mondhatom, hogy látjuk a csúcsot, de ez szórakoztató, szerintem a kihívás szórakoztató, és a hitünk megvan abban, hogy egy nap elérjük ezt a csúcsot, remélhetőleg még a szezon előtt“ - tette hozzá.

Vettel elismerte, hogy sok minden idegen számára az új autóban, még a sportág különböző korszakaiban szerzett hatalmas tapasztalata ellenére is.

„Nagyon más a pozíció az autóban. Más, amit látsz, mert a kerekek nagyobbak. Elég gyorsan hozzászoksz ezekhez a dolgokhoz. De ahogy mondtam, a vezetés is más. És még mindig játszadozom. Nyilvánvalóan nem minden kör pontosan ugyanolyan. Szóval meg kell válogatni a csatákat. De igen, összességében rendben van, haladok. De hogy hol tartunk, nem tudom.“

Vettel elismerte, hogy a többiekhez hasonlóan az ő csapatának is meg kell küzdenie az autók alacsony hasmagasságával járó kihívásokkal. A csapatok a barcelonai célegyenesben pórul jártak, és néhány autónak megsérült a padlólemeze is.

„Láttunk már más autókat is, amelyek egy kicsit fel- és lefelé pattogtak az egyenesben. Nekünk is van egy ilyen problémánk. Még csak a tanulás közepén vagyunk, és ebben a szakaszban nehéz megmondani, hogy jobb vagy rosszabb helyzetben vagyunk-e, mint a többiek“ - zárta a négyszeres világbajnok.

