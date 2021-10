Vettel: az F1-nek döntenie kell, hogy a pénz az erkölcsösség felett áll-e

Az F1-es naptár nemrég Szaúd-Arábiával és Katarral bővült, ezek az események pedig ismét aggodalomra adtak okot sokaknál, hogy az említett országok a versenyzés révén szeretnék tisztára mosni az emberi jogok terén mutatott rossz hírnevüket.

A sorozat vezetői és az FIA is már régóta amellett érvel, hogy a sportnak semlegesnek kell maradnia, és az ilyen helyszíneken való versenyzés még pozitív is lehet, mert felhívja a figyelmet bizonyos problémákra.

Vettel azonban, aki nemrég az F1 zöld politikáját is némi kritikával illette, most arról beszélt, hogy el kéne jönnie annak a pontnak, amikortól már a morális oldalt is figyelembe kéne venni, nem pedig csak azt, hogy növekedjenek a bevételek.

Egy nagyobb médiaesemény keretében, ahol a Motorsport.com is jelen volt, a négyszeres világbajnok elmondta, hogy nem kizárólag a profitnak kéne meghatároznia, hogy a sportesemények hová látogatnak el.

„A gond szerintem végső soron az, hogy a sportokat, akárcsak az országokat, néhány ember irányítja csupán. Nekik pedig megvan a maguk véleménye, háttere, szóval ez természetesen nehéz kérdés. Meg kell találnunk viszont a tökéletes embereket, akik kormányozni tudják a sportágunkat, majd pedig szükség van a megfelelő irányvonalra is.”

„Több mindenről van itt persze szó, a pénzügyi érdekek is fontosak. Egy ponton azonban a vezetőknek fel kell tenniük maguknak azt a kérdést, hogy van-e erkölcsük. Ezáltal tudsz nemet mondani bizonyos dolgokra? Vagy inkább igent mondasz minden szembejövő nagy üzletre, még ha az okok sántítanak is?”

„A vezető pozícióban lévő embereknek végső soron ezeket a kérdéseket kell feltenniük.” Vettel emellett idén több másik témában is komolyan kampányol, legyen szó a környezetvédelemről vagy a sokszínűség témaköréről.

Ugyan az F1 már egy ideje belekezdett a „We Race As One” kampányába, de a német úgy látja, a szavakat ismét csak tetteknek kellene követniük, és az nem feltétlenül elég, hogy egy sima ceremóniát tartanak minden verseny előtt.

„Vannak olyan témák, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják őket. Úgy vélem, mindannyian egyetértünk, hogy – hovatartozástól függetlenül – úgy fair, ha mindenkit egyenlően kezelünk. Az egyes országoknak persze eltérő törvényei vannak, eltérő kormányai, eltérő hátterei.”

„Persze nem beszélhetek mindenki nevében, mert nem vagyok szakértő és nem tudom. Viszont vannak bizonyos aspektusok egyes országokban, amelyekkel tisztában vagyok. Elmegyünk egyes helyekre, kiterítjük a szőnyeget, rajta szép üzenetekkel. A szavaknál viszont többre van szükség, tettek is kellenek véleményem szerint.”

Megkérdezték Vetteltől, hogy ő akkor mit javasolna. „Nem tudom, mi lenne a legjobb módja, hogy ne csak egy üzenet legyen a zászlón, amely néhány percig látható a pályán. Ugyanakkor a sportunk biztosan nagy nyomást tudna gyakorolni, és komoly segítség lehetne, hogy még jobban terjeszteni tudjuk az egyenlőséget a világban.”

„Szerintem ugyanis nem helyes dolog megítélni embereket, vagy bizonyos törvényeket alkalmazni az emberek megkülönböztetésére csak azért, mert valaki egy férfit szeret egy nő helyett vagy fordítva. A megkülönböztetés minden formája rossz. Ha mindannyian azonosak lennénk, akkor nem haladnánk előre.”

„Csak képzeljük el, hogy minden autó egyforma a mezőnyben: az unalmas lenne. Nem elég, hogy azonos színűek, de még aerodinamikailag sem különböznének. Ebben az esetben sosem történne haladás. Ugyanez pedig igaz ránk is. Rengeteget fejlődtünk emberként, mert mindannyian mások vagyunk, és ezt ünnepelni kéne, nem pedig félni tőle” – zárta Vettel.

