Vettel: az F1 messze nem végez elég jó munkát ahhoz, hogy relevánssá tegyék a sportot

Az Aston Martin német versenyzője egyre gyakrabban hangoztatja az aggodalmait a sport jövőjének alakulása miatt és véleménye szerint az F1 jelenlegi zöldítését célzó célkitűzések messze nem annyira radikálisak, mint amennyire lenniük kéne.

Vettel attól tart, hogy a Grand Prix versenyzés túl lassan reagál a világpolitikát meghatározó változásokra, amivel veszélybe is kerül a sportág jövője, és felszólította az F1 vezetőit, hogy „ébredjenek fel”.

A többek között a Motorsport.com-nak adott nagyinterjújában arra az általában nekiszegezett kérdésre, hogy nem érzi-e ellentmondásosnak, hogy Forma-1-es versenyzőként kampányol a zöld témákban úgy válaszolt, hogy „de, és teljesen jogosan, mivel a Forma-1 nem zöld”.

„Olyan korban élünk, ahol megvannak a szükséges innovációk és lehetőségek ahhoz, hogy a Forma-1-et is zölddé tegyük anélkül, hogy elvennénk annak izgalmait, kihívásait, látványosságait” – mondta Vettel.

„Ha valahol, akkor itt rendelkezésre állnak azok az okos emberek és mérnöki képességek ahhoz, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra. Bár a jelenlegi szabályok nagyon érdekesek, a motorok nagyon hatékonyak, de teljesen használhatatlanok.”

„Ez nem az a motorformula, ami alapján valaki az előttünk álló két évben autót fog vásárolni, szóval feltehetjük a kérdést, mennyire is vagyunk relevánsak? Van egy pár dolog az új szabályokkal kapcsolatban, amelyek megfordíthatják ezt a folyamatot, ez életmentő lenne most a sport számára. Ugyanakkor, ha mégsem vezetik be őket, akkor az F1 el fog tűnni – teljesen jogosan. Tudjuk, hogy hibáztunk a múltban, és már nincs időnk arra, hogy ezeket még egyszer elkövessük.”

Jelenleg is tárgyalnak a sport vezetői arról, hogy hogyan nézzen ki az F1 2025/26-os motorformulája, a nemrégiben bemutatott terveik szerint pedig a biológiailag lebomló üzemanyagot mesterségesen, zöld hulladékból készítik majd – addig pedig jövőre a bioetanol arányát az F1-es üzemanyagokban ugyanúgy 10%-ra növelik, ahogyan azt már évekkel ezelőtt megtették az utcai benzinkutakon az olajcégek.

Vettel szerint azonban ez az irány is zsákutca, ehelyett véleménye szerint a teljesen szintetikus üzemanyagok kifejlesztésére kéne fordítania az erőforrásait az F1-nek:

„Nem vagyok üzemanyagspecialista, de a bioüzemanyagokkal a probléma az, hogy ugyanúgy szénhidrogénforrásra van szükség az előállításukhoz, ami vezethet még komplikációkhoz a jövőben. Egyelőre azonban egyértelműen jó irányba tart a Forma-1 azzal, hogy az alternatív üzemanyagok felé indult el.”

„Addig is viszont egy olyan motorunk lesz jövőre, amely csak 10%-ban használ alternatív üzemanyagot, ami technológiai szempontból nem egy forradalmi dolog, évek óta lehet ilyet vásárolni a sima benzinkutakon. Nem gondolom úgy, hogy egy ilyen lépés megegyezne a Forma-1 ambícióival. Az F1-nek vezetnie kellene a technológiai forradalmat, nem követnie azt.”

„A szintetikus üzemanyagokkal pont egy ilyen lehetőségünk nyílt, de attól tartok, hogy itt is csak követők leszünk, mert a motorokat már befagyasztottuk 2022-vel kezdve. Talán még változnak a dolgok addig, de ez is azt jelenti, hogy 5 évig egyhelyben fogunk álldogálni. Ebben az időszakban óriási nyomás alá kerülhet az F1, mert 5 év alatt óriásit fordulhat a világ.”

„Szerintem hatékonyabban is felhasználhatnánk az F1-ben megtalálható erőforrásokat, az itt jelen lévő intelligens embereket, az infrastruktúránkat, azt a rengeteg pénzt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt majdnem 10 évünket egy olyan szuperhatékony motor kifejlesztésére fordítottuk, amely nem bír semmilyen relevanciával az átlagos emberek, vagy a következő generációs utcai autók számára, de elképesztően drágák voltak. Valószínűleg minden egyes gyártó legalább 1 milliárd dollárt költött csak a fejlesztésre, ezt a pénzt máskor is előteremthetik, vagy remélhetőleg még most is egy részét a megfelelő célra fordíthatják.”

„Szóval én így látom a helyzetünket… Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás, de úgy érzem, hogy valamit cselekednünk kell ahelyett, hogy arról beszélgetnénk, mit fogunk csinálni 5 év múlva, addig pedig az egyhelyben várakozást választjuk.”

Jon Noble és Roberto Chinchero közreműködésével.