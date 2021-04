Vettel: „Az F1 és a környezetvédelem? Nem vagyok képmutató”

Az utóbbi szezonok nem alakultak a legjobban Sebastian Vettel számára, de a négyszeres világbajnok ennek ellenére is az egyik legkedveltebb figurája a száguldó cirkusznak. Az Aston Martin pilótája ráadásul talán egyike azoknak, akik nagyon is tisztában vannak az F1 történelmi és hagyományos oldalával is.

2019-ben, miután elektronikai probléma miatt kiesett az Orosz Nagydíjról, a rádión a V12-es motorok visszahozásáért kiáltott, ezt pedig sokan felkapták. Ezt a nézetet sok motorsportrajongó osztja, de ez látszólag szemben áll Vettel környezetvédő énjével.

Az F1-Insidernek adott interjújában Vettel elmagyarázta, hogy hogyan lehetséges szeretni a V12-es motorokat, vezetni a Forma–1-ben, de közben mégis nagy odafigyelést fordítani a környezetre és a zöldebb jövőre.

„Még mindig rajongója vagyok a V12-esnek. A hangja és a működése is egyedi. Én azonban csak egyfajta ábrándozó autóversenyző vagyok. Emberként tudom, hogy már nem herdálhatjuk el az erőforrásainkat.”

„Persze ilyenkor vannak, akik talán rám mutogatnak, és azt mondják, hogy képmutató vagyok, mert az F1-ben versenyzem, mert sokat megyünk, és sok helyre repülővel érkezünk. Versenyzőnek lenni viszont a munkám és a szenvedélyem is egyaránt” – ismerte el.

„Én úgy vélem, hogy vannak rá módok, hogy a teljes Forma–1-es üzlet sokkal környezetbarátabb és fenntarthatóbb legyen” – tette hozzá Vettel, aki azt is kihangsúlyozta, hogy meg kell találni a megfelelő kompromisszumot a motorsport hagyományai, valamint a mai fenntarthatóság iránti egyre növekvő célkitűzések között.

„A lényeg nem az, hogy megszabaduljunk dolgoktól, hanem hogy javítsunk rajtuk, és felelősségteljesebben viselkedjünk. Én úgy vélem, hogy élhetsz fenntartható életet, miközben a szenvedélyedet sem veszíted el” – zárta gondolatát a német.

