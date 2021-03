Vettel: az F1-ben az sem számít, hogy már több, mint 50 győzelmem van

Sebastian Vettel maga is tudja, hogy a 2020-as teljesítménye messze nem volt reprezentatív a saját képességeivel kapcsolatban. Ő maga is elismerte, hogy a Ferrarinál a legutolsó évében „nem voltak ideálisak” a körülmények, és az Aston Martin is gyakran fogadkozott a sajtónak, hogy ők majd megadják Vettelnek azt, ami újra naggyá teheti őt.

Vettel azt is kijelentette, hogy „nem felejtette el”, hogyan kell vezetni, de az Aston Martin 2021-es autójának bemutatója után elmondta, hogy ismét be kell bizonyítania, hogy mire képes:

„Egy pilótát a legutolsó két futamán mutatott teljesítménye alapján ítélnek meg most” – idézi Vettelt a Motorsport.com olasz kiadása. „Berobbanhatsz a semmiből, és akkor két jó verseny után már hősként fognak rád tekinteni.”

„Az én esetemben azonban, ahogyan azt láthatjátok is, lehet 50 futamgyőzelmed is, mégis csak közepesnek fognak tartani. Manapság ez a helyzet.”

„Nem érdekel, mások mit gondolnak, a világ folyamatosan halad – ami nagyon is pozitív. Nem maradhatunk a múltban, máskülönben még mindig Juan Manuel Fangióról beszélnénk, mint a létező legjobb pilótáról.”

„Szerintem is fantasztikus pilóta volt, de ha ma megkéredzünk egy 15 éves gyereket, hogy ki volt Juan Manuel Fangio, akkor nem hiszem, hogy képes lenne erre válaszolni, és nem is lehetne emiatt hibáztatni.”

„Abban is biztos vagyok, hogy amikor én búcsút mondok a Forma-1-nek, akkor nagyon hamar el fognak felejteni, de ezzel nincs semmi bajom, pontosan így kell majd történnie.”

„Éppen ezért nem aggódok azon sem, hogy bármit is bizonyítanom kell-e az embereknek, szóval koncentrálhatok magamra. Csak a saját céljaim vannak magam előtt. Nem akarok nagyon arrogánsnak tűnni, de végül csak én és a csapat számítunk. Rajtuk kívül van még egy pár ember, akik végig támogattak engem az elmúlt 10 évben, az eredményektől függetlenül.”