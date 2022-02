Vettel: az Aston Martin nem látja a hegy csúcsát

A Forma–1-ben az idei szezonban teljesen új autók vannak, ami azt jelenti, hogy a szezon előtti tesztek fontosabbak, mint valaha. Az Aston Martin Racing számára jól indult a verseny, az első napon 119, a másodikon 129 kört tettek meg, Vettel mindkét nap hatodik volt. A harmadik nap, a pénteki teszt azonban nem a tervek szerint alakult.

Vettel a délelőtti 48. körben állt ki a pálya szélére egy olajszivárgás miatt, ami kisebb tüzet okozott. Akkora volt a kár, hogy Vettel napja véget is ért, és csapattársa, Lance Stroll sem tudott délután autóba ülni.

„Az olajszivárgás kisebb tüzet okozott. Szeretnénk megköszönni a csapatnak a kemény munkát. Bahreinben újra indulunk“ - tweetelte az Aston Martin, majd később hozzátette, hogy „a csapat minden erőfeszítése ellenére nem fognak tudni újra kimenni a pályára“.

A csapat azonban korántsem volt egyedül a problémáival. A Haasnak és az Alfa Romeónak is több problémája is volt a három nap során, míg az Alpine is időt veszített a harmadik napon, mivel egy motorprobléma Fernando Alonso edzését is megrövidítette.

Vettel elismeri, hogy az Aston Martinnak még mindig „tovább kell másznia a hegyen“ vadonatúj autójával. „Még mindig egy nagyon-nagyon meredek, magas hegyet kell megmásznunk. Nem mondhatom, hogy jelenleg látjuk a csúcsot, de a kihívás szórakoztató. Azt hiszem, hosszú év lesz, és mindenki hasonló csónakban evez. Mindenkinek meg kell tanulnia ezeket az autókat, és vannak bizonyos gondok az összes csapatnál.“