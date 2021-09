Vettel: az Aston Martin bajnok lesz velem vagy nélkülem

Mióta megérkezett Lawrence Stroll az istállóhoz, és Aston Martin lett a korábbi Force Inida/Racing Pointból, a kanadai üzletember sokszor hangoztatta már, hogy a végső célja a világbajnoki cím megszerzése.

Mindezt pedig a következő négy-öt évben szeretnék elérni, ami azért nem tűnik egyszerű feladatnak, de a jövő évi szabályváltozások, valamint a költségsapka segíthet nekik közelebb férkőzni a legjobbakhoz.

Az idén leigazolt négyszeres bajnokuk, Vettel is hisz ebben a célkitűzésben. Amikor a Sky Sports megkérdezte tőle, hogy érzése szerint meglehet-e neki az ötödik cím az Astonnal, ő így felelt: „Majd meglátjuk.”

Még több F1 hír: Marko: Verstappen és Hamilton sosem lesznek barátok!

„Nyilván elképesztően nehéz vagy szinte lehetetlen megjósolni, hogy milyen sokáig fog tartani feljutni a csúcsra, de az elköteleződés megvan, a csapat pedig mindent elkezdett a helyére rakni. Izgalmas mindennek a részese lenni, és a jövő évi szabályváltozások is sokat jelentenek majd, mindenki kíváncsian várja, hogyan módosulnak az erőviszonyok.”

„Ezt azonban még nem tudjuk egyértelműen megválaszolni most. Meg kell várjuk a következő évet.” Vettel véleményét is kikérték az idei bajnoki párharcról Lewis Hamilton és Max Verstappen között, valamint a monzai ütközésről is, amely szerinte nem volt szándékos egyik fél részéről sem.

„Nem hinném, hogy bárkinek is az lenne a célja, hogy ütközzön, amikor megpróbál kihasználni egy lehetőséget, de ahogyan az kiderült, olykor van kit hibáztatni, máskor viszont nincs. Ez szerintem normális.”

„A stewardok munkája ilyenkor meghatározni, hogy kit terhelt a felelősség, ami szerintem egyáltalán nem olyan egyszerű, hiszen minden helyzet más és más” – vélekedett Vettel a helyzetről, védve kicsit a versenybírákat.

David Schumacher is szeretne Mick nyomdokaiba lépni