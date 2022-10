Vettel az Alonso elleni csatáról: Fernando „egy kicsit agresszív” volt az utolsó kanyarban

Nem sikerült tökéletesen Fernando Alonso japán futama, ugyanis míg Ocon az Alpine jobb végsebességével és hibátlan vezetéssel maga mögött tudta tartani Lewis Hamiltont a 4. helyért, Fernando Alonso a mezőny sűrűjébe ragadva alternatív stratégiára kényszerült.

Ő is azon kevés versenyző közé tartozott, akik egy második szett intert is felraktak a verseny végére, ezzel pedig másodpercekkel gyorsabb volt, mint bárki más körülötte. Gyorsan utolérte a 6. helyen autózó Vettelt is, azonban hiába vetődött be mellé az utolsó sikánban a belső íven, Vettel ott tartotta az autóját a külsőn.

Alonso alatt egy picikét megbicsaklott az Alpine a kigyorsítása alatt, így Vettel a külső íven éppen elég lendületet tudott gyűjteni ahhoz, hogy 11 ezreddel a spanyol előtt végezzen.

Még több F1 hír: Miért gondolják a riválisok, hogy a Red Bull kisebb szabályszegéséért is komoly büntetés jár?

Vettel a Motorsport.com kérdésére így beszélt a remek csatáról, amely a nagy felfordulásban kimaradt az élő közvetítésből:

„Nagyon, nagyon szoros volt” – mondta az év végén visszavonuló négyszeres világbajnok. „Azt mondanám, kicsit agresszív volt” – mondta Vettel, aki elismerte, hogy fogalma sem volt arról, hogy véget ért a verseny.

„Eléggé nagy volt a zavarodottság, mert elromlott a rádióm, és csak a pit boardra hagyatkozhattam. Úgy tűnik, a versenyigazgatóság a futam alatt gondolta meg magát a verseny hosszát illetően, de így pont szerencsénk volt. Összességében jól szórakoztam.”