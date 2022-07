Vettel autót tört, Williams 1-3 a harmadik mogyoródi szabadedzésen!

Ahogy azt a meteorológusok megjósolták, jókora eső zúdult szombat délután a Hungaroringre. Bár már a Forma-3-as mezőnynek is vizes pályán kellett elkezdenie a sprintversenyt, az igazán nagy zuhé a Forma-1 harmadik szabadedzése előtt fél órával érkezett meg.

Ezzel együtt egy pillanatig sem volt kérdés, hogy megrendezik-e az FP3-at és a csapatok is úgy készültek, szeretnének minél több információt begyűjteni a nedves aszfaltcsíkról.

A hétvége eddigi részében a Ferrari kifejezetten erősnek tűnt és a maranellóiak nem is várakoztak sokáig az edzés elején, Charles Leclerc és Carlos Sainz elsőként érkezett meg a pályára - természetesen az esőgumikon.

Az első igazán vállalkozó szellemű versenyző a mezőny rangidőse, Fernando Alonso volt, az Alpine pilótája a borzasztóan vizes pálya ellenére bevállalta az átmeneti esőgumikat, és bár lassabbnak bizonyult mint a két Ferrari, a többieknél gyorsabb tudott lenni.

Szintén jól mozogtak az esőben az Aston Martinok, Sebastian Vettel és Lance Stroll követte az edzés feléhez közeledve a két Ferrarit. Az FP3 második felére fordulva egyre inkább száradt fel a pálya, ahogy csökkent az eső intenzitása és így elkezdtek javulni a köridők is.

Továbbra is szenvedtek a Mercedesek, Lewis Hamilton az első fél órában nem is érkezett meg a pályára, de egyébként sem volt benne sok köszönet. Mindeközben a két Red Bull kivárta az intermediate gumis szakaszt és negyven perc elteltével szálltak be az FP3-ba.

Az átmeneti esőgumik viszont nagyon lassan melegedtek fel, többen is kifejezetten szenvedtek és úgy tűnt, mintha tojásokon lépkedénének. Vettel, Leclerc és Russell is meglátogatta többek között a bukótereket, a Ferrari monacói pilótája egy ízben duplán meg is forgott a hármas kanyarnál és nagy szerencse kellett ahhoz, hogy ne törje össze az autót.

Ezzel együtt nagyon sokáig Leclerc ideje volt a legjobb, amit még az edzés elején a teljes esőgumikon teljesített, Fernando Alonso például az intermediate abroncsokkal is csak két tizedre tudta megközelíteni.

Sokáig úgy tűnt, hogy megússzuk a vizes edzést piros zászló nélkül, azonban nyolc perccel az FP3 vége előtt Sebastian Vettel Aston Martinja úszott fel a tizes kanyarban és csapódott a falhoz - jöhetett a megszakítás.

Bár Vettel autóját villámgyorsan elszállították a pályabírók, ezzel a balesettel nagyjából véget is ért az FP3 lényegi része, ugyanis a pilóták nagyon sokat panaszkodtak az átmeneti esőgumik felmelegítésére és már csak néhány percük maradt hátra - gondolhatta mindenki.

Az utolsó négy perc viszont elképesztő tűzijátékot és őrületes meglepetéseket hozott. A két Williams valamit megtalált az esős beállításokkal, Nicholas Latifi, valamint Alex Albon pokolian gyorsnak tűnt az átmeneti esőgumikon.

Végül aztán Latifi Charles Leclerc-nek hat és fél tizedet(!) adva nyerte meg az FP3-at a Hungaroringen, míg Alex Albon a harmadik helyet szerezte meg. A Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjét 16 órától rendezik a Hungaroringen.

A Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Nicholas Latifi 17 1'41.480 155.415 2 Charles Leclerc 14 1'42.141 0.661 0.661 154.410 3 Alexander Albon 19 1'42.381 0.901 0.240 154.048

