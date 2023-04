Vettel Alonso sikerét látva: Nem bánom a visszavonulást!

A 2022-es szezon első három futamát az Aston Martin nulla ponttal abszolválta, ehhez képes idén 65 egységet gyűjtött az immár Fernando Alonsót a soraiban tudó zöld alakulat. Ez persze nem azt jelenti, hogy Vettel kiválásával és a kétszeres bajnok érkezésével ennyit erősödött volna Lawrence Stroll csapata.

Kétségtelen tény, hogy az Aston 2023-as konstrukciója jelentősen erősebb lett, mint a 2022-es volt, és eddig a lépés is kijött a csapatnak, hiszen Alonso remek tempója mellett az autó is megbízható, valamint a szerencse is az oldalukra áll – Leclerc kiesése Bahreinben.

A szezon elején az a vád érte az alakulatot, hogy a Red Bull tavalyi konstrukcióját másolták le, ám Alonso és Mike Krack is nevetett ezeken a felvetéseken, hiszen máskor meg a Mercedesszel való szoros kapcsolatuk miatt érték őket kritikák. Tény, hogy amíg a csapat nem szeg szabályt, addig azt másolnak, akit csak akarnak.

De vajon mit érezhet most Vettel, látva az Aston Martin és Alonso sikereit? Úgy tűnik, hogy boldogságot, hiszen a német sok barátra szert tett az elmúlt két év során, és örül neki, hogy a volt csapatának jól megy a sora.

„Nem – jelentette ki Vettel határozottan a 'Bio Bienen Apfel' környezetvédelmi projekt rendezvényén arra a kérdésre, hogy bánja-e a visszavonulását. „Azt hiszem, nagyon nehéz előre tudni, hogy mi történik a jövőben, pontosan úgy, ahogy tulajdonképpen minden évben”

„Nagyon jól ismerem a csapatot az elmúlt évekből, és örülök, hogy ilyen jól mennek a dolgaik. Azt hiszem, nyilvánvaló volt, hogy ez az autó jobb lesz, mint az előző szezonban. A tavalyi év ugyanis elég rossz volt, szóval várható volt, bár persze sosem lehet tudni, mit csinálnak a többiek.”

Ricciardo már most visszatérne, az ausztrál nagyon élvezte a futamot Ausztráliában…