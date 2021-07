Vettel: Alonso véghezvitte a lehetetlent Schumacher legyőzésével

Ennek fényében pedig természetesen meg is kérdezték őket, hogy hogyan tekintenek vissza a korábbi időszakokra és nagy csatáikra, amikor Vettel a Red Bull-lal mindent megnyert, amit csak lehetett, Alonsónak pedig a gyengébb Ferrarival majdnem sikerült felérnie a csúcsra.

„Az idei első futamon, amikor Fernando visszatért, máris volt egy kis kerék a kerék elleni csatánk, én pedig mosolyogtam az autóban, mert várom, hogy többször legyen még ilyen ebben az évben. Szerintem mindig is élveztem ellene versenyezni.”

„Mondtad, hogy 2003-ban nyertél itt, én meg a TV előtt néztem, és emlékszem is rá. A tehetsége szerintem megkérdőjelezhetetlen, a pályán mutatott képességei pedig az egyik legjobbak a sport történetében” – hízelgett kicsit Vettel Alonsónak.

„Ő azonban megtette azt, ami szerintem lehetetlenségnek tűnt: legyőzte Michaelt. Amikor még gyerek voltam, Michael volt mindig az első, és nem tudták őt legyőzni, de aztán Fernando elkezdett felülkerekedni, és ez hatalmas eredmény. Nyilván jó ideje tart már a pályafutása, sok különböző autóval ért el sikereket, szóval öröm, hogy mellette és ellene versenyezhetek.”

Természetesen Alonso is szólt néhány szót, és az ő véleménye sem volt nagyon eltérő Vettelétől. „Hasonlóakat mondanék én is. Nagy tisztelet van közöttünk. Olykor keményen versenyeztünk a pályán és néhány bajnoki címért. Azok Seb oldalára kerültek 2010 és ’13 között, de szerintem most is tisztelettel viszonyulunk egymáshoz.”

„Nem csak az számít, amit vasárnap látsz, hanem az is, ami pénteken és szombaton történik, én pedig megtiszteltetésnek tartom, hogy a legtöbb itteni pilóta ellen csatázhatok, de főleg az olyan fickókkal, mint Seb. Ezt nem fogjuk elfelejteni soha. Vannak nevek, melyek egybeforrnak a karriereddel és Sebé is ilyen” – zárta gondolatát a szülinapos Alonso.

