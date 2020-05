„Vettel akár ingyen is vállalta volna, ha valós esélyt lát az 5. címére”

A hivatalos nyilatkozat szerint Sebastian Vettel és a Ferrari eltávolodtak egymástól, ami egy hosszabb folyamat végeredménye lehetett. Valószínűleg minden 2018-ban kezdődött, amikor a német is nagyon sok kritikát kapott a hibái miatt, amik ugyancsak hatással voltak a végeredményre.

A német Auto Motor und Sport elemzésében több pontra is rávilágítottak, többek között arra is, hogy szerintük Vettel-nek már semmit sem kellett bizonyítania, miután 4 világbajnoki címet szerzett.

A Red Bullnál megvalósított sikertörténet után a Ferrari volt az egyetlen logikus állomás, ami a legtöbb versenyző álma. Vettel is ezen pilóták között volt, mely a Michael Schumacherrel való baráti kapcsolata még különlegesebbé tette ezt.

Vettel azonban valamivel jobb helyzetben érkezhetett meg a Ferrarihoz, mint Schumacher a Benettonnál szerzett két bajnoki trófeáját követően. A legendának évekbe telt, míg egy olyan Ferrarit kapott, amivel egyértelműen harcban lehetett a címért.

Sebastian számára egyfajta küldetés volt, hogy olyasvalamit valósítson meg a Ferrarinál, mint Michael. Jól tudta, hogy nem lesz könnyű dolga, miután a Ferrari egyetlen egy címet sem nyert 2014-ben, közvetlen a csatlakozása előtt. Mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy az egyik autóban Fernando Alonso ült.

Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

A helyzet részben hasonlított a Ferrari sötétebb időszakára, miközben a csapatfőnökök egymást váltották a bejáratnál. A szerkezet is folyamatos átalakítás alatt volt, és Ross Brawn visszatéréséről pletykáltak, amire állítólag Sergio Marchionne, az akkori elnök mondott nemet.

Ez azonban Vettelnek adott egy esélyt az újrakezdésre. Minden adott volt számára ahhoz, hogy maga köré építse a Ferrarit. A mellette dolgozó Kimi Räikkönen nem a jövőt jelentette Maranellóban, és nem is volt túl veszélyes rá.

Eleinte működni látszott a Vettel-Ferrari kapcsolat, és 2015-ben szerzett három győzelemmel újra mosolyt láthattunk az alkalmazottak arcán. 2016-ban azonban kívülről nézve nem várt visszaesés következett, de a Ferrari jó döntést hozott, mert ideje korán megkezdték az új autó fejlesztését, hozzáigazítva azt a szabályváltozásokhoz az új aerodinamikával és a szélesebb gumikkal.

Mattia Binotto lett a technikai vezető, aki ezt látta az egyetlen esélynek arra, hogy megfogják a Mercedest. Vettel pedig követte a svájci születésű olaszt, és úgy tűnt, hogy a terv működni fog. A következő két évben versenyképes Ferrarikat vezethetett Vettel, de a sok hiba mindent tönkretett. A versenyző és a csapat oldalán is voltak hibák. Ezzel két lehetőséget is elszalaszthattak.

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

A gyengeség jeleinek 2019-ben még súlyosabb következményei voltak. Túl sokáig tartott a Ferrarinak, hogy beismerjék a helyzetet, és azon változtassanak, míg a Mercedes ismét mindent megnyert, kihasználván az olaszok problémáit.

További problémát okozott az olaszoknak, hogy a Red Bull újjáéledt. A Ferrarinak ugyan volt egy remek sorozata, az időmérős sikerek többségét nem tudták győzelemre váltani. Mindeközben egyre többen kérdőjelezték meg a motorjuk működését, ami messze erősebb volt a riválisoknál. Fél évvel később ez az előny hirtelen eltűnt.

Charles Leclerc a második F1-es szezonjában meggyőzőbbnek bizonyult, és ez is hatással lehetett a Ferrari és Vettel kapcsolatára. A tapasztalt pilóta már kevésbé érezhette a bizalmat, látván, hogy a monacói pokolian gyors, valamint milyen hatással tud lenni Maranellóra.

Michael Schmidt, az AMuS újságírója szerint sem játszottak szerepet Vettel döntésében a pénzügyi kérdések. „Bárki, aki ismeri az 53x futamgyőztest, tudja, hogy ingyen is versenyzett volna, ha reális esélyt lát az ötödik cím megszerzésére. A világbajnokság a Ferrarival fontosabb lett volna számára, mint a Red Bullnál a négy megszerzett cím.”

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

De mi lesz most Vettellel? Schmidt szerint lehetséges, hogy most egy szünet következik a német életében, mivel nincs olyan opciója, amiben szívesen részt venne. A német szakember úgy látja, ha Lewis Hamilton a Mercedesnél marad, akkor Vettelnek nincs helye. „A Mercedesnek már van elég versenyzője van. Bottas érvényes szerződéssel rendelkezik az év végéig, és meg kell kapnia a negyedik esélyt is, ha elindul a szezon. Esteban Ocont kölcsön adták a Renault-nak, míg George Russellt a Williamsnél edzik a második ülésre.”

Az AMuS nem látja, hogy Vettel számára a Renault alternatíva lenne, míg a McLaren ajtaja valószínűleg ezen a héten bezárul, ahol Ricciardo lehet a befutó Norris mellett. Valójában csak egy igazi esélye lehetne, az, hogy Hamilton túllő a célon a fizetési szándékaival, amit azonban mindig tagadott a világbajnok rekorder. Az esély meglehetősen csekély arra, hogy Hamilton távozzon, és átlépjen egy olyan határt, ami a Mercedesnek sok lenne.

