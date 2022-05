Vettel aggódik, hogy a nagy F1-es kívánsága nem fog megvalósulni visszavonulása előtt

A négyszeres bajnok volt olyan szerencsés, hogy többször is versenyezhetett hazai közönség előtt, 2013-ban pedig nyernie is sikerült, de most lassacskán ráébred, hogy erre talán már nem lesz több lehetősége.

A Forma–1 egyre több új, fényűző helyszínt ad hozzá a naptárhoz, miközben a klasszikus európai pályák, köztük például Spa-Francorchamps-pal, egyre nagyobb veszélybe kerülnek. És figyelembe véve, hogy az új helyszínek hajlandóak akár csillagászati összegeket is kifizetni a futamrendezésért, nem valószínű, hogy mondjuk Németország ezzel versenyre tudna kelni.

„Nem tudom, hogy Németország időben visszatér-e számomra. Volt szerencsém évekig ott versenyezni, de most nem tudom, mi lesz. Ha megnézzük, hogy most hová megyünk el, a németek nem hajlandóak annyit fizetni, ez ennyire egyszerű” – nyilatkozta Vettel többek között a RacingNews365-nek.

Az utóbbi időben a Volkswagen jövőbeli belépése kapcsán szó esett arról, hogy ez talán löketet adhat a Német Nagydíjnak, hiszen Herbert Diess vezérigazgató vélhetően szeretne majd német pilótákat látni az Audival és a Porschéval összefogó istállóknál, valamint örülne futamuk visszatérésének is.

Vettel viszont továbbra sem látja, hogyan tudnának versenybe szállni az európai helyszínek. „Más régiók, Európa más országai küszködnek. Az új pályák, ahová elmegyünk, jó őket felfedezni, de a pénz beszél, és ők ebbe az irányba akarnak fejlődni” – kritizálta némileg az F1 vezetőségét az Aston Martin pilótája.

„Nagy kár, hogy elvesztettük Németországot, nagy kár lenne Spáért is, Spanyolországért. Ha ők már nem akarják kifizetni a magas díjakat, akkor egyszerűen lekerülnek a listáról, amiért nagy kár, pedig azt gondolnád, hogy egyes helyek, mint például Silverstone vagy Monza, garantáltan maradni fognak.”

„Nem tudom tehát, majd kiderül, mi fog történni a következő években. Jó lenne igennel válaszolni Németország visszatérésének kérdésére, de kétlem, hogy ez be fog következni” – zárta csalódottan Vettel.

