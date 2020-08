Vettel a szokásaiban is nagyon más, mint a többi F1-es

Sebastian Vettel emberileg sokban különbözik a többi versenyzőtől. A Ferrari négyszeres világbajnoka nincs fent a közösségi médiában, és amennyire tudjuk, legszívesebben a családjával tölt időt és nem szeret utazni.

A német versenyző, akinek egyelőre bizonytalan a 2020 utáni sorsa, az F1.com-nak adott hosszabb interjút, amelyben többek között arról is beszélt, hogy nagyon szeret olvasni – bár elismeri, néha Netflixet is néz. Amikor pedig olvas, inkább a fizikai, megfogható verziót választja az elektronikus másuk helyett.

„Nagyon szeretem a vasárnapi újságokat. Nem szoktam online híreket olvasni, inkább újságot olvasok. Manapság rengeteg hír csak a címből áll, nincs is benne valós tartalom. Semmi bajom az újságírókkal, de legtöbbször a hír csak a címet ismétli, nincs új információ a cikkben.”

„Ezért szeretem a vasárnapi újságokat és bizonyos magazinokat – ezeknél tudod, hogy bizonyos mértékű kutatást kellett végezniük. Mindenféle témában olvasok, nincs egy különálló téma, ami a többi felett áll nálam. Ha egy srác viccesnek tűnik, elolvasom a cikket.”

Még több F1 hír: Így lazulnak az F1-es szerelők és mérnökök a rövid szünetben: ők is emberek

„Természetesen itt is a cím fog meg, és csak ezután olvasod el a cikket. De amikor elkezdek olvasni egy cikket, már végig is akarom olvasni – még akkor is, ha unalmasnak vagy hülyeségnek találom. Mindig reménykedek abban, hogy idővel érdekesebb lesz, ezért érzem, hogy be kell fejeznem, máskülönben bűnösnek érzem magam.”

„Tudom, hogy nem kellene bűnösnek éreznem magam azért, mert nem olvastam el az egészet. De nem mondhatok ítéletet egy cikk felett, amíg végig nem olvastam az egészet.” – mondta Vettel.

A lezárások alatt Vettel svájci otthonában a friss palacsinta és a helyi almák illatát lehetett érezni. A négyszeres világbajnok elismerte, hogy amikor a konyhában van, az egyszerűségre törekszik: amikor palacsintát csinál, mindig az édesanyja receptje szerint csinálja, ami Vettel szerint az egyik specialitása.

A 33 éves pilóta hozzátette, változott az ételhez való hozzáállása, ahogy egyre idősebb lett:

„Amikor fiatalabb voltam, egyszerűen elfogadtam azt az ételt, amit kaptam. Viszont ha sportolóvá válsz, az étel szó szerint az üzemanyagoddá válik, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy hogyan teljesítesz. Éppen ezért a lehető legjobban akarsz táplálkozni, mivel a maximumot akarod kihozni magadból, pozitívan akarsz hatni az egészségedre.”

„De én még tovább megyek, és azt gondolom, hogy még több dinamika tartozik hozzá ehhez a területhez: például honnan származik ez az étel? Ahhoz, hogy tudatában legyél annak, hogy mit eszel, nemcsak azt kell megnézned, hogy milyen összetevői vannak, hogy hány kalóriát tartalmaz, és hogy milyen hatással van a testemre, hanem azt is, hogy honnan származik az étel. Hogyan gondozták? Hogyan etették az adott állatot?”

Romain Grosjean, Haas F1, and Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Szerintem ez a hozzáállás még nem annyira jellemző a társadalomra, mint amennyire kellene. Most bizonyos szempontból minden a vásárlóra van bízva. De véleményem szerint jobban meg kellene szervezni a dolgot, el kellene venni a felelősséget a vásárlói oldalról, miközben tanítani kellene őket. Jobban fel kellene hívni erre a figyelmet, hogy jobb döntést tudjanak hozni a nagyobb képre vonatkozóan.”

Vettel Forma-1-es versenyzőként rengeteget utazik évről évre, ilyenkor pedig nehéz dolga van, ha ki akarja deríteni, honnan származik az, amit éppen eszik. Viszont amikor otthon van, helyi farmerekkel van körülvéve, akikkel találkozni is szokott a Ferrari-pilóta.

„Találkozom velük, és megnézem, mit csinálnak. Saját magamat akarom meggyőzni az ételek eredetéről. Nem azért, mert nagyon szkeptikus lennék mindennel, hanem azért, mert így nagyobb békében tudok lenni magammal. Ha látod, hogyan készülnek a dolgok, ha beszéltél egy farmerrel, akkor könnyebben tudsz döntést hozni.” – így a német versenyző.

Vettel egyik legjobb F1-es barátja visszavonul 2020 után?

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy egy remek onboard videót kapjunk Bahrein potenciális új vonalvezetéséről, amin az F1-es mezőny versenyezhet az év végén.