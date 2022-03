Vettel a Szaúdi Nagydíjat is kihagyhatja

Sűrű programmal kezdődik a Forma-1-es mezőny 2022-es idénye, alighogy véget ért a Bahreini Nagydíj, a csapatoknak máris Szaúd-Arábia felé kell venniük az irányt, hiszen ezen a hétvégén már ott szállnak harcba az újabb világbajnoki pontokért.

A feszes menetrend egyik kárvallottja az a Sebastian Vettel lehet, akinek ki kellett hagynia a szezonnyitót a covid-protokoll miatt és egyáltalán nem biztos, hogy engedélyt kap a versenyzésre a következő versenyhétvégén.

Az elmúlt napokban nem a német volt az egyetlen F1-es versenyző, akinek megnehezítette az életét a koronavírus, Daniel Ricciardónak a komplett bahreini tesztet kellett kihagynia a betegség miatt, ami meg is látszott az ausztrál teljesítményén.

Az Aston Martin Racing csapatfőnöke a bahreini futam után úgy nyilatkozott, bár javulni látszik Vettel állapota, egyelőre nem biztosak abban, hogy időben visszatérhet és részt vehet a Szaúdi Nagydíjon.

„Sebastian részt vett az eligazításon, már kevésbé lehetett érezni a hangján, hogy beteg" - mondta Mike Krack. „Egyelőre nem tudjuk, hogy visszatérhet-e hétvégén, meglátjuk, hogyan halad a gyógyulása a következő napokban.“

A csapatfőnök azt is hozzátette, Vettelnek most a szaúd-arábiai covid-protokollnak, valamint az Aston Martin csapaton belüli szabályzatának is eleget kell tennie, mielőtt visszatér. „Ha negatív lesz a PCR-tesztje, akkor természetesen minden akadály elhárul“ - tette hozzá Krack.

Vettel helyére a csapat tartalékversenyzője, Nico Hulkenberg ugrott be Bahreinben, ám a németnek nem sok ideje volt megismerkednie az új autóval - mindössze egy nappal azelőtt repült Bahreinbe, hogy a pénteki szabadedzésen már a volán mögé kellett ülnie.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére Hülkenberg elárulta, egyelőre nem tudja, hogy Szaúd-Arábiában is szüksége lesz-e a csapatnak a szolgálataira, de továbbra is készenlétben marad és ha úgy alakul, rendelkezésre áll.

Az Aston Martinnak összességében nem sikerült jól a szezon első futama, mind Hülkenberg, mind Lance Stroll a mezőny végén fejezte be a versenyt, ugyanakkor némi meglepetésre a beugró pilóta legyőzte kanadai csapattársát.

