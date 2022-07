Vettel a silverstone-i tüntetőkről: megértem az aggályaikat, de életeket veszélyeztettek!

A northamptonshire-i rendőrség hét tüntetőt tartóztatott le, miután áttörtek a kerítésen Silverstone-ban a rajtot követően és az aszfaltcsíkon demonstráltak a klímaváltozás veszélyeire felhívva a figyelmet.

Sebastian Vettelről köztudott, hogy fontosnak tartja kiállni az égető társadalmi problémák mellett, s bár egyetért a demonstrálók félelmeivel és aggályaival, de azt is kiemelte, megmozdulásukkal komoly veszélynek tették ki a versenyzőket és a pályabírókat.

A Just Stop Oil aktivista csoport tüntetői akkor lepték el a pályát, amikor Csou Kuan-jü hatalmas balesete miatt a versenyirányítás piros zászlóval megszakította a futamot, ezért a versenyzők a megszokottnál jóval lassabb tempóval közlekedtek.

„Mindenkinek joga van véleményt nyilvánítani. Szerintem ezek az emberek nem frusztrációból cselekednek, csupán kétségbe vannak esve és teljes mértékben átérzem félelmeiket és aggodalmaikat, amiket mindenki megérhet, aki tisztában van a felénk sodródó katasztrófa méretével“ - nyilatkozta Sebastian Vettel.

„Másrészt, látom az érme másik oldalát is. Ott vannak a pályabírók, akik megpróbálják megakadályozni az embereket abban, hogy ilyen dolgokat tegyenek. És az ilyen akciókkal kockáztatod azoknak az embereknek az életét, akik részt vesznek a versenyhétvégén“ - ismerte el a német pilóta.

A futam után a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is annak adott hangot, örül annak, hogy az emberek harcolnak a bolygó jövőjéért, de a tüntetéseknek biztonságosnak kell lenniük.

„Ahogy azt ma is láthattuk, a Forma-1 egy nagyon veszélyes sport. Nem tudtam a mai tüntetésről, és bár mindig támogatni fogom azokat, akik kiállnak azért, amiben hisznek, ezt biztonságosan kell tenni. Kérlek titeket, ne menjetek versenypályákra tiltakozni, nem akarunk veszélybe sodorni titeket“ - írta Instagramján Hamilton.

A Brit Nagydíjon első F1-es győzelmét arató Carlos Sainz is egyetértett versenytársaival, és mint hangsúlyozta, nem ez volt a legmegfelelőbb módja a demonstrációnak. „Természetesen támogatom az ügyüket, de a Forma-1 már most is nagyszerű munkát végez, például azzal, hogy 2030-ra megpróbálja karbonsemlegessé tenni a szériát.“

„Egyszerűen nem hiszem, hogy ez a helyes módja a tiltakozásnak. Óvatosabbnak kell lenni, mert akár meg is halhatsz, baleseteket idézhetsz elő az ilyen cselekedettel“ - tette hozzá a spanyol pilóta.

