Vettel: a Red Bullnak nem kéne „rossz” csapatutasítást használnia Perezzel szemben

Pereznek most van eddig a legjobb lehetősége arra, hogy megnyerje a mexikói viadalt, mivel a Red Bull egyelőre egyértelmű favoritnak tűnik a hétvége egészét tekintve. Mivel a csapattársa, Max Verstappen azonban szoros bajnoki csatát vív Lewis Hamilton ellen, ezért az istállónak mindent meg kell tennie a végső győzelem bebiztosítása érdekében.

Emiatt pedig előállhat egy olyan helyzet, hogy ha Perez vezeti a futamot Verstappen előtt, akkor a végén talán el kell engednie a hollandot, hogy maximalizálni tudják a pontelőnyt a bajnokságban.

Miközben Vettel megérti, hogy egy ilyen döntés teljes mértékben logikus lenne a Red Bull részéről, mégis úgy érzi, hogy ez a fajta közbeavatkozás a bokszfal részéről nem lenne túl pozitív dolog a Forma–1-ben.

„Nem vagyok rajongója a csapatutasításoknak. Kétféle létezik: az egyik, hogy helyet cseréltek, majd később visszakapod a helyet, mert eltérő taktikán vagytok. A másik meg persze az, amikor az egyik pilótának félre kell állnia, hogy a másik több pontot szerezhessen.”

„Ha a helyzetet még könnyű is megmagyarázni, én akkor is úgy gondolom, hogy az nem jó, és én sosem fogom támogatni az ehhez hasonló helyzeteket. Igazából szerintem senki se szereti ezeket. Ha Checo lesz elöl, akkor neki is kéne elöl maradnia.”

„Persze lehet, hogy más esetben is el kell engednie, és Valtteri is volt már ilyen helyzetben, ez pedig nem szép dolog” – vélekedik a négyszeres bajnok. Természetesen Perez is tisztában van a helyzetével, de szerinte nincs sok értelme ezen gondolkozni, amíg maga a helyzet elő nem áll.

„Nem látom sok értelmét annak, hogy most erről beszéljünk. Majd meglátjuk, hol leszünk szombaton, és hogy megéri-e ilyesmit átgondolni. Most még nincs arra garancia, hogy ilyen helyzetben leszünk. Csapatként ez csak jó probléma lenne, egyelőre azonban még nem beszéltünk ilyesmiről.”

