Vettel: a nyolcadik hely egy „győzelemmel ér fel” az Aston Martin számára

A német bajnok a 13. helyről várta a rajtot, majd az első körös csetepaték után a kilencedik helyig jött fel, később pedig még nyert egy helyet, amikor Fernando Alonsónak fel kellett adnia a futamot.

Amikor az intermediate gumikról slickekre kellett váltani, ő volt az egyik első, aki meglépte ezt a kockázatos manővert, ezzel pedig Kevin Magnussent is átugrotta, majd a futam nagyobbik részében a hetedik helyen haladt.

Charles Leclerc megforgásával már a hatodik volt, de aztán a verseny végén Juki Cunoda és a visszakapaszkodó ferraris is megelőzte őt, így lett végül nyolcadik az Aston Martinnal. Vettel ezen eredménye, valamint Lance Stroll tizedik pozíciója révén idén először végeztek a pontzónában a zöld autók.

„Ez egy győzelemmel ér fel. Őszintének kell lennünk. Nem mi vagyunk jelenleg a leggyorsabbak. Igazából a mezőny másik végén vagyunk valahol. Ma viszont remekül teljesítettünk, a hétvége segített nekünk az időjárási körülményekkel, de sikerült kihasználni a lehetőségeket” – nyilatkozta Vettel.

„Jó munkát végeztünk a slickekre való váltásnál, és utána mindenki más minket másolt. Örültem, hogy egy-két körrel hamarabb ejtettük meg a cserét, szóval összességében jó volt. A végén persze nem volt esélyem Charles ellen, mivel három-négy másodperccel gyorsabb volt. Ha azt mondja valaki, hogy pár körrel a vége előtt egy Ferrarival fogok csatázni, azt aláírtam volna.”

„Persze ettől ez még egy nyolcadik hely, ami nem annyira élvezetes, mint nyerni. Őszintén szólva viszont sok olyan futamom is volt, ahol ennél rosszabbul teljesítettem és mégis a dobogón végeztem, szóval nagyon örülök.”

A német kifejtette, hogy ezt az eredményt is egy olyan autóval érték el, amelyet továbbra is nehéz vezetni és nincs meg a tempója. „Semmilyen fejlesztés nem történt a teljesítménynövelés terén. Gondok voltak a kormányzás érzetével, de sikerült valamelyest javítanunk ezen erre a futamra. Ettől viszont még továbbra is nehéz vezetni.”

„A belső kamerás felvételekből látható, hogy mennyire küzdünk, és még az egyenesekben is koncentrálni kell. Ezzel kell tehát boldogulni. Emiatt viszont igazán édes a most elért eredmény.” A kettős pontszerzés pedig a csapat moráljának is jót fog tenni, főleg a szörnyen sikerült ausztráliai hétvége után.

„Elképesztően fontos ez. Kemény dolog, mert a beledet is kidolgozod, és amikor jó a csomagod, könnyebb eredményeket elérni. A végén pedig tökéletesítened kell mindent a tökéletes eredményekhez. A helyzet viszont az, hogy a mezőny végén is ugyanilyen kemény munka zajlik.”

„Én ezt sokáig nem értékeltem, mert nem voltam ott, de minden csapattag igyekszik a lehető legjobb munkát végezni. Ráadásul még nehezebb is, ha hátul vagy, mert nem kapsz semmilyen jutalmat a futam után. Nehéz a kutyának azt mondani, hogy ugráljon, ha utána nem adsz neki jutalmat. Szóval tényleg örülök a csapat miatt, hogy sikerült kettős pontszerzést elérnünk.”

