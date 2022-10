Vettel a Magnussen elleni csatájáról: "Az ilyenek hiányozni fognak"

Az Aston Martin meglepően erős hétvégét futott az austini Circuit of the Americason, Sebastian Vettel és Lance Stroll is a középmezőny első helyéért küzdöttek a vasárnapi Amerikai Nagydíj első felében. Stroll azonban kiütötte magát, miután összeütközött Fernando Alonso Alpine-jával, ezzel Mexikóra szerzett magának egy háromhelyes rajtbüntetést.

Vettel versenyét lassú második kerékcseréje tette majdnem tönkre, de a szezon végén nagyszerű Forma-1-es karrierjét lezáró német visszaküzdötte magát a nyolcadik helyre, lenyűgöző előzéseket bemutatva, kívülről körbeautózva Alex Albont és Kevin Magnussent is, utóbbit ráadásul a verseny utolsó körében.

A futam után verseny hangsúlyozta, „már döntött” a visszavonulásról, de azért hiányozni fog neki az adrenalin, amit a verseny utolsó köreiben érzett: „Nyilván ezek a pillanatok hiányozni fognak, de hosszan átgondoltam a döntésemet és ebbe a döntésbe azt is beleszámoltam, hogy hiányozni fog ez az adrenalinlöket. Egy részemnek fáj, hogy ezt itt hagyom, de egy másik várja azt, ami ezután lesz.”

A négyszeres világbajnok szerint „totál meglepő” volt, hogy az Aston Martin a hétvégén összes riválisuknál gyorsabb volt, bár az egyenesekben a DRS által segített előzésekhez nem volt meg a tempójuk. Emiatt Albont és Magnussent is merészen, a technikás utolsó szektorban, ahol két szinte ugyanolyan előzést mutatott be a négy jobbos kombinációban.

„Totál meglepő volt, hogy gyorsabbak vagyunk a McLarennél és az Alpine-nál. Mármint, jól gazdálkodtunk a gumikkal is, de nem ez volt a fő tényező. Persze a rossz kerékcsere nélkül duplaannyi pontot szereztünk volna, de legalább a végén izgalmas lett a verseny és pár pontot is megmentettünk.”

„Sajnos az egyenesekben nem volt meg a tempónk a kényelmes előzésekhez, szóval szokatlan dolgokkal kellett próbálkoznom, akár fékezés, akár nem várt helyek szempontjából, ez legtöbbször működött is.”

„Nagyon jól szórakoztam és nagyon szoros csatákat vívtam, főleg Kevinnel a végén. Jó lezárás volt, őt az egyik legnehezebb megelőzni az egész mezőnyben, de elég helyet hagyott végül, mindkettőnk számára jó móka volt ez.”

