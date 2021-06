Vettel: a juniorkategóriák „vad” költségeit csökkenteni kell

A kisebb sorozatok magas költségeire nemrég Lewis Hamilton hívta fel a figyelmet, és a „milliárdos csemeték klubjának” nevezte a Forma–1-et. A spanyol AS-nek elmondta, hogy ha ma indulna el az úton, akkor nem lenne esélye eljutni idáig, mert a többieknek sokkal több pénze lenne.

Vettel is úgy látja, hogy a helyzet kezd elszabadulni, és szerinte ő sem feltétlenül jutna el az F1-ig, ha ma kezdené meg motorsportos pályafutását. „Nincsen gyors megoldás, de a költségek egyszerűen túl magasak.”

„Ha visszagondolok arra, amikor én kezdtem, a költségek alacsonyabbak voltak. Én pedig igazán szerencsés voltam. Ott volt nekem Mr. Gerhard Noack, aki egyengette az utamat, és ő volt az, aki Michael Schumachert is segítette, amikor elindult, olyan 20 évvel előttem.”

„Már akkor is nagyon-nagyon drága volt minden, és kellett nekünk a segítség, mert nem engedhettük meg magunknak. A legelején még nagyrészt magunk oldottuk meg, de utána szerencsések voltunk, hogy találtunk embereket, akik támogattak minket.”

„A világ azóta megváltozott. A szponzoráció is más lett. Vélhetően az is, hogy az emberek hajlandóbbak invesztálni a fiatal gyerekekbe és a motorsportba. Rövidre zárva, ez az egész mindig is eléggé trükkös feladvány volt” – magyarázta Vettel.

„Nyilván nem lehet egyik napról a másikra megoldani a gondokat, de azért vannak bizonyos dolgok, amiket meg lehetne tenni, hogy elérhetőbbé váljon a sport bármilyen háttérrel rendelkező gyerek számára. Drága hobbi ez, bárhonnan is nézzük. Az utóbbi években viszont biztosan elfajult a helyzet, és túl drága lett minden.”

