Vettel a jelenlegi második erőhöz csatlakozhat, és a Racing Point nem a tavalyi Mercedes

Akár már a következő héten kiderülhet, hogy mi lesz Sebastian Vettel sorsa a jövőben. Az Aston Martinnal már biztosan tárgyal, amit saját maga erősített meg, de akkor úgy fogalmazott, ezek inkább laza beszélgetések.

Ha Vettel érkezik, igen nagy eséllyel Sergio Pérez lesz az, akinek az év végén távoznia kell, hiába a mögötte álló jelentős szponzori támogatás, a tapasztalat, a sebesség és az érvényes szerződés. Valószínűtlen, hogy Lance Stroll távozzon, aki egyrészt sokkal fiatalabb, bőven van benne potenciál és a tulajdonos fia.

Norbert Haug, aki egykor meghatározó alakja volt a Mercedesnek, még mindig figyelemmel követi az eseményeket a Forma-1-ben. A Sky Germany kérdésére arról is beszélt, hogy milyen lenne, ha Vettel megérkezne a jövőre már Aston Martinként szereplő Racing Point-hoz.

„”Természetesen szép lenne, ha a dolgok működnének az Aston Martinnal. Számomra ez egy költséges ajánlat. Ha Pérez kiesne a körből, akkor az a szponzori pénzre is hatással van, amit magával hoz, és valószínűleg utalniuk is kellene nekik.”

„Szóval nem tudom, hogy mi ennek a specifikációja, de természetesen szeretném, ha Sebastian képes lenne folytatni. Jelenleg a helyes irányba halad a Racing Point. Tiszteletreméltó, amit ezek az urak elértek az első néhány versenyen.”

„Valójában a második erőt jelentik a Mercedes mögött. Ez nem egy tavalyi Mercedes. Az FIA fogja ezt meghatározni. Ez egy okos projekt, ami töredéke annak, mint amennyit a Ferrari költ. A Mercedes motorját, sebességváltóját és néhány felfüggesztési elemet használnak. Mindez megengedett. Egyszerűen csak nagyon ügyesek voltak.”

„Tisztelet azoknak, akik ezt megcsinálták. Ha valami mégsem sikerül, az FIA azt úgyis meg fogja tudni, és remélhetőleg be is jelentik. A Ferrari esettel ellentétben mondom ezt, ahol nem jelentették be, hogy mi alakult rosszul.”

Imola több annál, mint amire vágytak az F1-es rajongók

Ajánlott videó: